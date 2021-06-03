شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الأقصر»: لا شكاوى من امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الصف الثالث الاعدادى بلجان الأقصر امتحان الهندسة دون شكاوى من الأسئلة والتى جاءت ورقة الأسئلة فى مستوى الطالب المتوسط وراعت الوقت وجاءت نقاط الامتحان الأغلبية منها بشكل مباشر تماما دون تعقيدات فى مستوى الاسئلة، إلا من عدد بسيط من النقاط التى تحتاج لوقت اطول فى الإجابة عن هذه النقاط.

وأجريت الامتحانات وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا، فيما اتبعت المدارس الاجراءات الاحترازية المشددة اثناء دخول الطلاب للمدارس من حيث قياس درجة الحرارة والزامهم بارتداء الكمامات دون خلعها اثناء فترة انعقاد اللجان الامتحانية.

ومن جانبها، أعلنت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالأقصر أن الامتحانات التى تمت للصف الثالث الاعدادى فى ختام الفصل الدراسي الثاني فى مادة الهندسة، مرت بهدوء ولم تتلقى غرفة العمليات اى شكاوى حتى الآن حول ورقة الأسئلة.