شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم شمال سيناء تعلن نتيجة المسابقة الرمضانية «آية وسورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، الخميس، نتيجة المسابقة الرمضانية التي نفذتها إدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان عام المديرية تحت اسم: «آية وسورة».

وقام حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بسحب أسماء الفائزين في المسابقة من أصحاب الاجابات الصحيحة بنظام القرعة، بحضور كل من: عبدالقادر العلاقمى مدير مكتب وكيل الوزارة وعاطف أحمد العلاقمى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

وأعلن عاطف أحمد العلاقمى مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بمديرية التربية والتعليم أنه تم تنظيم المسابقة للطلاب تحت رعاية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، وتضمنت 30 سؤالا، والمطلوب فيها ذكر رقم الآية واسم السورة القرآنية التي توجد بها هذه الآية.

وأضاف أن الفائزين هم كل من: باسل وائل كامل سليم ( من مدرسة الشهيد الرائد عمرو شكرى الثانوية بنين بالعريش )، عمر أحمد سليمان محمود ( من مدرسة مصطفى كامل الإبتدائية بالعريش )، حازم وائل كامل سليم ( من مدرسة ٢٥ يناير الرسمية للغات بالعريش )، عايدة محمد الكاشف ( من مدرسة الشهيد الرائد محمد الزملوط الرسمية للغات بالعريش )، رودينا محمود سليمان ( من مدرسة السيدة عائشة أم المؤمنين الإعدادية بنات بالعريش )، مايا محمود ممتاز ( من مدرسة الشهيد العقيد أحمد شحاته عبدالمقصود سلامة الرسمية المتميزة للغات بالعريش، رهف أحمد سليمان محمود ( من مدرسة مصطفى كامل الإبتدائية بالعريش )، حور حامد محمد حامد ( من مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات بالعريش، محمد محمود إبراهيم ( من مدرسة ابن سيناء الإبتدائية بالعريش )، وأمل صلاح إبراهيم ( من مدرسة حسين جاسر الإبتدائية بالعريش ).

يذكر أنه تم طرح أسئلة المسابقة خلال شهر رمضان بواقع سؤال واحد يوميا، وتم تجميع الاجابات وارسالها مجمعة إلى إدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان عام المديرية بالعريش يوم 20 مايو الماضى.