شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة المنوفية تتفقد لجان الامتحانات بالآداب والتجارة والاقتصاد المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس جامعة المنوفية للتعليم والطلاب، الخميس، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الآداب والتجارة والاقتصاد المنزلى.

تابعت الدكتورة نانسى تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية المتفق عليها للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الطلاب وجميع القائمين على أعمال الامتحانات، والتأكد من توزيع الطلاب باللجان على مسافات بينية مناسبة، والتشديد على استخدام جميع وسائل الحماية اللازمة.

كما استطلعت آراء الطلاب حول مستوى الأسئلة وتوزيعها على الوقت المخصص للامتحان، ومدى اتفاقها مع عناصر المنهج وتنوعها لقياس مستوى الفهم، متمنية التوفيق لجميع الطلاب.

وكان في استقبالها بالكليات الدكتور أسامه مدنى عميد الآداب، والدكتور أمجد عمارة عميد التجارة، الدكتور شريف صبرى عميد الاقتصاد المنزلى.