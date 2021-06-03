شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يوجه برفع مخلفات تطهير ترعة «أبنود» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، الخميس، برفع مخلفات تطهير ترعة «أبنود» بقرية الاشراف الغربية التابعة لمركز قنا، جاء ذلك خلال جولته التفقدية التي أجراها اليوم للقرية لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية.

ووجه المحافظ في تصريحات صحفية، مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ومديرية الموارد المائية والري بضرورة المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجاري المائية بنطاق المدينة والقرى التابعة لها من حيث حالة التطهير ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث والتنسيق مع الوحدات المحلية للمدن والقرى لرفع المخلفات ونواتج التطهير فور جفافها مباشرة، للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

محافظ قنا يوجه بتطهير ترعة ابنود

محافظ قنا يوجه بتطهير ترعة ابنود