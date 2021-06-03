شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. أوائل «الابتدائية» بمنطقة الأقصر الأزهرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، صباح الخميس، أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية بالمنطقة للعام الدراسي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ م الدور الأول.

وجاءت قائمة الطلاب الأوائل «مبصر» كالتالي: مجد الدين مصطفى مهتدي معهد الحرمين الشريفين المركز الأول، محمد أحمد عبدالحميد معهد الدير المركز الثاني، حنين سعدى أحمد إبراهيم معهد العديسات قبلي المركز الثالث، رزان عبدالعاطى هريدى معهد العديسات قبلي المركز الرابع، سهيلة رجب يوسف معهد العديسات قبلي المركز الخامس، شيماء محمود عبدالسميع محمد معهد العديسات قبلي المركز السادس، فاطمة إبراهيم محمد إبراهيم معهد العديسات قبلي المركز السابع، روى أحمد نوبي الضوي معهد الدير المركز الثامن، رضوي أدم محمد محمود معهد الدير المركز التاسع، زهراء حسن محمد عبدالدايم معهد الدير المركز العاشر .

كما جاءت نتيجة الأوائل على مستوى منطقة الأقصر الأزهرية «كفيف» فكانت كالتالي، محمد جمال سيد عبدالنعيم معهد محمد الصادق المركز الأول، بدر ناصر بدر الدين مهلل معهد محمد الصادق المركز الثاني، مصطفي محمد عبدالفتاح الصغير معهد أصفون «صباحي»المركز الثالث أحمد خالد عبدالفضيل السنوسي معهد الزينية بحري المركز الرابع، محمد حسن عبدالله فخري معهد الزينية بحري المركز الخامس، يوسف سيد يوسف عبدالله معهد الرياينة «مسائي».

نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية في الاقصر