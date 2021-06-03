شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية لنهاية العام الحالى، كما تم إعلان العشر الأوائل في كل مرحلة .
وأكد الشيخ محسن أبوالقاسم مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية أن نسبة النجاح بالشهادة الابتدائية بلغت 85 % وفى الشهادة الاعدادية 88 %.. مشيرا إلى أنه تم الاتصال تليفونيا بالأوائل لتهنئتهم بتفوفهم وتميزهم العلمى.
وأعلن محمد عبدالعظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب أن أوائل الشهادة الابتدائية هم كل من الطلاب :
- عمر ناصر عمر ( المركز الأول ) بمجموع ٥٤٥ درجة .
- ماهر مشهور محمد ( المركز الثانى ) بمجموع ٥٤١ درجة .
- بلال محمد ابراهيم ( المركز الثالث ) بمجموع ٥٣٨ درجة .
- أحمد ياسر فتحى ( المركز الرابع ) بمجموع ٥٣٦ درجة .
- عبدالرحمن عطية محمد ( المركز الخامس ) بمجموع ٥٣٦ درجة .
- عبدالله شعبان محمد ( المركز السادس ) بمجموع ٥٣٥ درجة .
- جنى رائد فؤاد ( المركز السابع ) بمجموع ٥٣٣ درجة .
- ملك ابراهيم محمد صلاح الفحام ( المركز السابع مكرر ) بمجموع ٥٣٣ درجة .
- أحمد شوقى ابراهيم ( المركز التاسع ) بمجموع ٥٣٢ درجة .
- فايزة الكرامة يوسف ( المركز العاشر ) بمجموع ٥٣٢ درجة .
- فاطمة نافذ سعيد ( المركز العاشر مكرر ) بمجموع ٥٣٢ درجة .
وأضاف أن أوائل الشهادة الاعدادية هم كل من الطلاب :
- محمد عادل محمد مصطفى ( المركز الأول ) بمجموع ٤٨٩ درجة .
- منة الله حامد حسين ( المركز الأول مكرر ) بمجموع ٤٨٩ درجة .
- محمد أحمد عبدالعزيز ( المركز الثالث ) بمجموع ٤٨٦ درجة .
- فاطمة علاء زكريا ( المركز الرابع ) بمجموع ٤٨٥ درجة .
- نجلاء محمد رمضان ( المركز الرابع مكرر ) بمجموع ٤٨٥ درجة .
- آية مدحت محمد ( المركز السادس ) بمجموع ٤٨٤ درجة .
- آية بشير أحمد راغب ( المركز السابع ) بمجموع ٤٨٢ درجة .
- منة الله محمد المكاوى ( المركز السابع مكرر ) بمجموع ٤٨٢ درجة .
- بسملة عصام الدين فوزى ( المركز التاسع ) بمجموع ٤٨١ درجة .
- فرح حسن الديساوى ( المركز العاشر ) بمجموع ٤٨٠ درجة .
ومن جانبه، أفاد ياسر النجار القائم بعمل مدير الامتحانات بأن عدد طلاب الشهادة الابتدائية بلغ 604 طلاب، وعدد طلاب الشهادة الاعدادية بلغ ٥٨٣ طالبا وطالبة .