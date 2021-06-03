شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية لنهاية العام الحالى، كما تم إعلان العشر الأوائل في كل مرحلة .

وأكد الشيخ محسن أبوالقاسم مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية أن نسبة النجاح بالشهادة الابتدائية بلغت 85 % وفى الشهادة الاعدادية 88 %.. مشيرا إلى أنه تم الاتصال تليفونيا بالأوائل لتهنئتهم بتفوفهم وتميزهم العلمى.

وأعلن محمد عبدالعظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب أن أوائل الشهادة الابتدائية هم كل من الطلاب :

- عمر ناصر عمر ( المركز الأول ) بمجموع ٥٤٥ درجة .

- ماهر مشهور محمد ( المركز الثانى ) بمجموع ٥٤١ درجة .

- بلال محمد ابراهيم ( المركز الثالث ) بمجموع ٥٣٨ درجة .

- أحمد ياسر فتحى ( المركز الرابع ) بمجموع ٥٣٦ درجة .

- عبدالرحمن عطية محمد ( المركز الخامس ) بمجموع ٥٣٦ درجة .

- عبدالله شعبان محمد ( المركز السادس ) بمجموع ٥٣٥ درجة .

- جنى رائد فؤاد ( المركز السابع ) بمجموع ٥٣٣ درجة .

- ملك ابراهيم محمد صلاح الفحام ( المركز السابع مكرر ) بمجموع ٥٣٣ درجة .

- أحمد شوقى ابراهيم ( المركز التاسع ) بمجموع ٥٣٢ درجة .

- فايزة الكرامة يوسف ( المركز العاشر ) بمجموع ٥٣٢ درجة .

- فاطمة نافذ سعيد ( المركز العاشر مكرر ) بمجموع ٥٣٢ درجة .

وأضاف أن أوائل الشهادة الاعدادية هم كل من الطلاب :

- محمد عادل محمد مصطفى ( المركز الأول ) بمجموع ٤٨٩ درجة .

- منة الله حامد حسين ( المركز الأول مكرر ) بمجموع ٤٨٩ درجة .

- محمد أحمد عبدالعزيز ( المركز الثالث ) بمجموع ٤٨٦ درجة .

- فاطمة علاء زكريا ( المركز الرابع ) بمجموع ٤٨٥ درجة .

- نجلاء محمد رمضان ( المركز الرابع مكرر ) بمجموع ٤٨٥ درجة .

- آية مدحت محمد ( المركز السادس ) بمجموع ٤٨٤ درجة .

- آية بشير أحمد راغب ( المركز السابع ) بمجموع ٤٨٢ درجة .

- منة الله محمد المكاوى ( المركز السابع مكرر ) بمجموع ٤٨٢ درجة .

- بسملة عصام الدين فوزى ( المركز التاسع ) بمجموع ٤٨١ درجة .

- فرح حسن الديساوى ( المركز العاشر ) بمجموع ٤٨٠ درجة .

ومن جانبه، أفاد ياسر النجار القائم بعمل مدير الامتحانات بأن عدد طلاب الشهادة الابتدائية بلغ 604 طلاب، وعدد طلاب الشهادة الاعدادية بلغ ٥٨٣ طالبا وطالبة .