شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يعلن دخول برج إشارات التوضيب الخدمة بمشروع تطوير خط القاهرة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بناءً على توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.

وأعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل دخول برج إشارات التوضيب في الخدمة وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خط سكة حديد القاهرة/ الإسكندرية بطول 208 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان، وبدخول تلك المنطقة الخدمة ترتفع نسب إنجاز المشروع إلى 170 كم من إجمالي 208 كم .

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (19 برج رئيسي و 15 برج ثانوي و 80 مزلقان ) و تم حتى الآن دخول عدد 14 برج رئيسي الخدمة وهم ( قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – ايتاي البارود – دمنهور – ابوحمص – طوخ – سندنهور - كفر الدوار – قها - قليوب - سيدي جابر- شبرا - التوضيب) و 12 ابراج ثانوية و 67 مزلقان ، لافتا الى أن برج اشارات شبرا يتحكم في عدد 18 سيمافور ضوئي وعدد 15 موتور تحويلة.

وأضاف الوزير أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث ، وزيادة عدد الرحلات في اليوم ، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لافتاً إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات ، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة لافتًا إلى أنه جاري ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بإجمالي أطوال 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط شبكة السكك الحديدية ، ومن المقرر إنهاء هذا المشروع في نهاية ديسمبر 2021.