دبلوماسى صينى: علاقتنا مع مصر بلغت مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة

القاهرة - سامية سيد - قال نائب سفير الصين لدى مصر وزير مفوض شياو جين هنغ، إن العلاقات المصرية الصينية بلغت مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مشيرا إلى قوة العلاقات التى تربط بين الدولتين الصديقتين.

وأضاف شياو جين هنغ - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، أن مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، ونحن الآن نحتفل بالذكرى الـ 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر والتى توافق 30 من مايو من عام 1956".

وتابع "خلال السنوات الـ 65 الماضية صمدت الصداقة بين البلدين أمام المتغيرات الدولية والإقليمية، وظلت الشراكة الاستراتيجية الشاملة تتطور دائمًا بشكل دائما لتصبح نموذجًا للعلاقات بين الدول".

وفى سياق متصل، أكدت قنصل عام الصين بالإسكندرية جياو لى ينغ، عمق وقوة العلاقات المصرية الصينية.

وقالت "نعمل مع أصدقائنا المصريين لتنفيذ التوافق المهم الذى توصل إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الصينى شى جين بيج".

وأضافت "نبذل جهودنا من أجل تكثيف التبادلات الإنسانية وتوسيع التعاون العملى وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر للوصول بها إلى آفاق أرحب".