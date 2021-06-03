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انخفاض فى درجات الحرارة .. تعرف على حالة الطقس بالمحافظات حتى الثلاثاء

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس 3 يونيو 2021 إلى الثلاثاء 8 يونيو 2021،  حيث يشهد انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة  جنوب الصعيد ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل،  على كافة محافظات الجمهورية ، كما يلى: - الخميس 3 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 32 درجة 

 

السواحل الشمالية 26 درجة 

 

جنوب سيناء 37 درجة

 

 شمال الصعيد 33 درجة 

 

جنوب الصعيد 40 درجة

 


- الجمعة 4 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 32 درجة 

 

السواحل الشمالية 26 درجة 

 

جنوب سيناء 36 درجة

 

 شمال الصعيد 34 درجة 

 

جنوب الصعيد 40 درجة

 


- السبت 5 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 32 درجة 

 

السواحل الشمالية 26 درجة 

 

جنوب سيناء 35 درجة

 

 شمال الصعيد 33 درجة 

 

جنوب الصعيد 39 درجة

 


- الأحد 6 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 31 درجة 

 

السواحل الشمالية 26 درجة 

 

جنوب سيناء 35 درجة

 

 شمال الصعيد 32 درجة 

 

جنوب الصعيد 38 درجة


- الإثنين 7 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 32 درجة 

 

السواحل الشمالية 26 درجة 

 

جنوب سيناء 35 درجة

 

 شمال الصعيد 33 درجة 

 

جنوب الصعيد 38 درجة

 


- الثلاثاء 8 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 32 درجة 

 

السواحل الشمالية 26 درجة 

 

جنوب سيناء 35 درجة

 

شمال الصعيد 33 درجة 

 

جنوب الصعيد 38 درجة

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