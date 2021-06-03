شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض فى درجات الحرارة .. تعرف على حالة الطقس بالمحافظات حتى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر
وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل، على كافة محافظات الجمهورية ، كما يلى: - الخميس 3 يونيو:
القاهرة والوجه البحرى 32 درجة
السواحل الشمالية 26 درجة
جنوب سيناء 37 درجة
شمال الصعيد 33 درجة
جنوب الصعيد 40 درجة
- الجمعة 4 يونيو:
القاهرة والوجه البحرى 32 درجة
السواحل الشمالية 26 درجة
جنوب سيناء 36 درجة
شمال الصعيد 34 درجة
جنوب الصعيد 40 درجة
- السبت 5 يونيو:
القاهرة والوجه البحرى 32 درجة
السواحل الشمالية 26 درجة
جنوب سيناء 35 درجة
شمال الصعيد 33 درجة
جنوب الصعيد 39 درجة
- الأحد 6 يونيو:
القاهرة والوجه البحرى 31 درجة
السواحل الشمالية 26 درجة
جنوب سيناء 35 درجة
شمال الصعيد 32 درجة
جنوب الصعيد 38 درجة
- الإثنين 7 يونيو:
القاهرة والوجه البحرى 32 درجة
السواحل الشمالية 26 درجة
جنوب سيناء 35 درجة
شمال الصعيد 33 درجة
جنوب الصعيد 38 درجة
- الثلاثاء 8 يونيو:
القاهرة والوجه البحرى 32 درجة
السواحل الشمالية 26 درجة
جنوب سيناء 35 درجة
شمال الصعيد 33 درجة
جنوب الصعيد 38 درجة