شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض فى درجات الحرارة .. تعرف على حالة الطقس بالمحافظات حتى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس 3 يونيو 2021 إلى الثلاثاء 8 يونيو 2021، حيث يشهد انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة جنوب الصعيد ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل، على كافة محافظات الجمهورية ، كما يلى: - الخميس 3 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 32 درجة

السواحل الشمالية 26 درجة

جنوب سيناء 37 درجة

شمال الصعيد 33 درجة

جنوب الصعيد 40 درجة





- الجمعة 4 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 32 درجة

السواحل الشمالية 26 درجة

جنوب سيناء 36 درجة

شمال الصعيد 34 درجة

جنوب الصعيد 40 درجة





- السبت 5 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 32 درجة

السواحل الشمالية 26 درجة

جنوب سيناء 35 درجة

شمال الصعيد 33 درجة

جنوب الصعيد 39 درجة





- الأحد 6 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 31 درجة

السواحل الشمالية 26 درجة

جنوب سيناء 35 درجة

شمال الصعيد 32 درجة

جنوب الصعيد 38 درجة





- الإثنين 7 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 32 درجة

السواحل الشمالية 26 درجة

جنوب سيناء 35 درجة

شمال الصعيد 33 درجة

جنوب الصعيد 38 درجة





- الثلاثاء 8 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 32 درجة

السواحل الشمالية 26 درجة

جنوب سيناء 35 درجة

شمال الصعيد 33 درجة

جنوب الصعيد 38 درجة