شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن توفير فرص عمل على 3 مهن بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ مديرية القوى العاملة الوادى الجديد، قبول طلبات راغبي العمل من حملة المؤهلات العليا وبدون مؤهل عالى 3 مهن برواتب مجزية، بإحدى شركات التمور بالمحافظة، اعتبارا من اليوم الخميس ولمدة 7 أيام ، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، فى بيان،: إن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية، أن الفرص المطلوبة تتمثل في محاسب مالي بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة خبرة 5 سنوات، وكهربائي ، وشيف مشروبات لا يشترط مؤهل وخبره 3 سنوات، مضيفا أنه يتم التأمين الاجتماعي، فضلا عن التأمين الصحي، وتوفير زي للمهن المطلوبة.

وقال مدير المديرية: إن الراغبين في العمل بهذه المهن عليهم التقدم بمقر المديرية شارع عبد المنعم رياض- الخارجة-الوادي الجديد، بجوار مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنين.