شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎ وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الخميس وجاءت كالتالى: ‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيها للكيلوجرام. - البطاطس 6 جنيهات. - البصل الأبيض 4.5 جنيه. - البصل الأحمر بـ 5 جنيهات. - الكوسة بـ 7.5 جنيه. - الجزر بـ 6 جنيهات. - الخيار بـ 7 جنيهات. - الجوافة بـ 15 جنيها. ‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. - الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات. - الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيهات. - الباذنجان العروس 7.5جنيه. ‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 6.5 جنيه. - الفلفل الألوان 18.5 جنيه. - الليمون بـ 27.5 جنيه. - الفاصوليا الخضراء بـ 8.5 جنيهات. - التفاح السكرى 27 جنيها. ‏‎‏‎- كانتلوب بـ 7.5 جنيه. ‏‎‏‎- العنب الأحمر 24 جنيها. - العنب الأبيض 18 جنيها. - الباميا الخضراء 17 جنيها. - البرتقال البلدى بـ5 جنيهات.