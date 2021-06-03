شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الخميس وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3.5 جنيها للكيلوجرام.
- البطاطس 6 جنيهات.
- البصل الأبيض 4.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات.
- الكوسة بـ 7.5 جنيه.
- الجزر بـ 6 جنيهات.
- الخيار بـ 7 جنيهات.
- الجوافة بـ 15 جنيها.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيهات.
- الباذنجان العروس 7.5جنيه.
- الفلفل البلدى بـ 6.5 جنيه.
- الفلفل الألوان 18.5 جنيه.
- الليمون بـ 27.5 جنيه.
- الفاصوليا الخضراء بـ 8.5 جنيهات.
- التفاح السكرى 27 جنيها.
- كانتلوب بـ 7.5 جنيه.
- العنب الأحمر 24 جنيها.
- العنب الأبيض 18 جنيها.
- الباميا الخضراء 17 جنيها.
- البرتقال البلدى بـ5 جنيهات.