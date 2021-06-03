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أطلق عليه النار.. حبس أب بتهمة قتل نجله في الزاوية الحمراء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة شمال القاهرة بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل نجله بالزاوية الحمراء.

تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغًا من الأهالي بوجود جثة غارقة بالدماء بدائرة القسم، انتقلت على الفور قوة أمنية لمكان البلاغ وعُثر على جثة شخص في عقده الرابع ويدعى "أحمد.ا"، مُصاب بطلق ناري في الصدر.

وبالفحص تبين أن والد القتيل هو مرتكب الواقعة، وأن خلافات عائلية دفعته لإطلاق الرصاص عليه للتخلص منه.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمه لذويه لدفنه.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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