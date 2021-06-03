في يوم واحد.. تنفيذ 81 ألف حكم قضائي وضبط 168 قطعة سلاح ناري

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط 168 قطعة سلاح ناري، 215 قضية مخدرات، وتنفيذ 81932 حكما قضائيا متنوعا.

محمد يوسف

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