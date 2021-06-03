في الإسكندرية.. ضبط تاجرين مخدرات غسلا 5 ملايين جنيه بمجال العقارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الإسكندرية لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وغسلها في أنشطة أخرى.

وتربح المتهمان وجمعا مبالغ مالية كبيرة من الاتجار في المخدرات، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقُدرت تلك الممتلكات بـ 5 ملايين جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وتولت النيابة التحقيق.