شباب البرنامج الرئاسي يتفقدون أحياء المنطقة الجنوبية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استأنف متدربوا البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة "دفعة الشهيد أحمد المنسي" جولاتهم الميدانية بأحياء المنطقة الجنوبية، وذلك للتعرف على العمل الميداني والمشروعات المهمة إلى جانب التعرف عن قرب على آلية العمل والمعايشة الميدانية لكافة القطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات بنطاق المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بضرورة تقديم كل الدعم لمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة وتوفير الدعم والتدريب العلمي والعملي والتقني للشباب باعتبارهم قادة الغد.

في السياق رافقت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المنطقة الجنوبية، شباب البرنامج الرئاسي للتنفيذيين في جولاتهم التي بدأت بزيارة لمنطقة إزالات بطن البقرة بحي مصر القديمة ومتابعة ما يجري من حصر وإزالات بالتزامن مع تسكين قاطني العقارات التي يتم إزالتها على الفور بوحدات بديلة حضارية.

كما تضمنت الجولة زيارة منطقة طبطباي بمنيل الروضة ثم تم التوجه إلى ميدان المطبعة بحي دار السلام والذي يجرى حاليا عمل دراسة متكاملة لتطويره لتسهيل الحركة المرورية وجعله ذو مظهر حضاري.

كما تم التوجه لمنطق شق الثعبان وتم التعرف والشرح لما تتميز به هذه المنطقة الصناعية العالمية من منتجات متميزة من الرخام والجرانيت يتم تصديرها لجميع أنحاء العالم.

وانتهت الجولة بزيارة حي الأسمرات الذي يقطنه سكان المناطق العشوائية الخطرة والتي يتم إزالتها على التوالي للقضاء عليها بشكل نهائي بتوجيهات من القيادة السياسية حتى تصبح مصر بلا عشوائيات وتمت زيارة المدينة الشبابية وعدة مناطق حيوية هامة بالمدينة.​