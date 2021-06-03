وزير النقل يعلن دخول برج إشارات التوضيب في الخدمة بخط القاهرة - الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل، عن دخول برج إشارات التوضيب في الخدمة وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية بطول 208 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) لتحقيق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level)) معدل أمان المستوى الرابع، وهو أعلى معدل أمان في العالم).

بدخول تلك المنطقة في الخدمة، يكون نحو 170 كم دخلوا الخدمة من إجمالي 208 كم.

وأوضح الوزير، أن المشروع يتكون من (19 برج رئيسي - 15 برج ثانوي - 80 مزلقان)، مؤكدًا أنه تم حتى الآن دخول 14 برجا رئيسيا الخدمة وهم (قويسنا - بركة السبع - كفرالزيات - إيتاي البارود - دمنهور - أبوحمص - طوخ - سندنهور - كفرالدوار - قها - قليوب - سيدي جابر- شبرا - التوضيب)، و 12 برجا ثانويا ومزلقانا.

ولفت الوزير، إلى أن برج إشارات شبرا يتحكم في 18 سيمافورا ضوئيا و15 موتور تحويله، مضيفًا أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) واستحداث آخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وشدد وزير النقل، على أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، مضيفاً أنه جاري ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بإجمالي أطوال 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط شبكة السكك الحديدية، ومن المقرر نهو المشروع في نهاية ديسمبر 2021.​