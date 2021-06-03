شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم البحيرة»: لم نتلق شكاوى من امتحان الإنجليزي للشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة إن طلاب الشهادة الإعدادية قاموا بأداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية بهدوء ودون مشاكل، وانتظمت اللجان في موعدها ولم تتلق غرفة العمليات المركزية أو الغرف الفرعية أي شكاوي من الامتحان.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة في تصريحات صحفية، الخميس، إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الاعدادية العامة اليوم 103 آلاف و803 طالبًا وطالية، ويؤدون الامتحانات في 602 لجنة في 18 إدارة تعليمية في محافظة البحيرة، مضيفًا أن عدد طلاب الشهادة الاعدادية المهنية يبلغ 7 آلاف و183 طالبًا وطالبة، وأن طلاب مدارس التربية الخاصة المتقدمين للامتحان عددهم ١٦٠ طالبا وطالبة.