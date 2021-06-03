شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الوادي الجديد تقدم دعمًا ماديًا للمشروعات البحثية لباحثي الماجستير والدكتوراه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جامعة الوادي الجديد ووحدة التّضامن الاجتماعي بالجامعة لقاءً ضمن أنشطة (حاضنات الفائقين علميًا) تنفيذًا لبروتوكول التعاون بين الجامعة ووزارة التّضامن الاجتماعي، الذي يكفل تقديم دعم مادي يقدر بـخمس وعشرين ألف جنيه، للمشروعات البحثية الجادّة لباحثي الماجستير والدكتوراه الفائقين علميًّا إلى جانب منح اثنى عشر ألف جنيه سنويًا كمصروف خاص لهم. وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا بالتزام الحضور بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى بين الحضور.

وقال الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد إنه تمّ خلال هذا اللقاء تسليم الدفعة الأولى من المنحة المقدمة لثلاثة باحثين تمّ اختيارهم من كليَّات (العلوم، والزراعة، والطب البيْطري) وفق المعايير المعلنة سلفًا في فبراير الماضي والتي تتضمّن جدّة البحوث المشارِكة وجديّتها، وتوافقها مع رؤية مصر 2030، ووفق معايير خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقد قدرت قيمة الدفعة الأولى بمبلغ اثنى عشر ألف جنيه ونصف، وكذا تسليم قيمة الشهر الأول من الراتب الشهري المزمع حصولهم عليه والمقدر باثنى عشر ألف جنيه سنويًّا. كما تمّ تسليم مكافأة ماليَّة قدرها عشرة آلاف جنيه (10000) لسبعة عشر باحثًا وباحثة من المتقدمين للمنحة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود الكيلاوي، منسق برنامج حاضنات الفائقين علميًّا بالجامعة، ان ذلك ياتى في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين الجامعة ووزارة التّضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة.