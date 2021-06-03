شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة البريد: تعاملنا مع مليون مواطن يوميًا خلال جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد المصري، الخميس، إن العالم شهد فترات عصيبة خلال كورونا ولكن من خلال تضافر الجهود أمكن العبور بالجائحة.

وأضاف خلال الاجتماع الـ39 للجنة العربية الدائمة للبريد، اليوم الخميس، إن البريد كان له دور في التخفيف من آثار جائحة كورونا، وأن التحول الرقمي ساهم في إتمام الخدمات إلكترونيًا، موجهًا التحية إلى رجال البريد

وأشار «فاروق» إلى وجود الكثير من علامات النجاح لدى البريد حيث وضعوا أنفسهم في خط المواجهة بالاستمرار في تقديم خدماتهم لنحو مليون مواطن يوميًا من خلال صرف المرتبات والمعاشات غير الإعانات سواء للعمالة المؤقتة أو غيرها من تكافل وكرامة، مشيرًا إلى عقد اجتماع الاتحاد الهام للبريد والتي ستؤثر على قطاع البريد عالميًا.

وأوضح أن هناك فرصة لاستكشاف آفاق البريد من خلال المؤتمر، لافتًا إلى أن البريد ساهم في التوسع في تمكين الشباب للوصول إلى الأسواق الخارجية من خلال التوسع في عمليات التجارة الإلكترونية، والاستثمار في قطاعات أمن المعلومات والأمن السيبراني، والشراكات مع الشركات العالمية والمحلية بهدف نقل الخبرات بما ينعكس على تخسين الخدمات.