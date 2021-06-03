شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 شباب وإصابة 7 آخرين بتصادم سيارتي نقل في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي 3 شباب مصرعهم وأصيب 7 آخرين فى حادث تصادم بين سيارتي نقل على الطريق الصحراوي السريع بنطاق مركز وادى النطرون فى محافظة البحيرة.

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل أوخري ربع نقل على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي السريع، عن الكيلو 113 إتجاه الإسكندرية.

أسفر الحادث عن وفاة «وائل .م .ت» 19 سنة، المنيا، و«حسام .ص .ع» 19 سنة، المنيا، و«مصطفي .ع .ط» 19 سنة، المنيا، وتم نقل الجثامين إلي ثلاجة حفظ الموتي فى مستشفى وادي النطرون المركزي.

وأصيب فى الحادث: «على .ص .أ» 39 سنة، كدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وشقيقه «سلامة .ص .أ» 21 سنة، كدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و«أحمد .م .ح» 23 سنة، كدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و«شحاتة .ش .ش» 18 سنة، كدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و«أحمد .أ .ع» 19 سنة، كدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و«بدر .ع .أ» 26 سنة، كدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

تم نقل المصابين إلي مستشفى وادي النطرون التخصصي لعمل الاسعافات الأولية اللازمة.