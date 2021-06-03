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تعرف على مواقيت الصلاة في مدن مصر اليوم الخميس 3 يونيو 2021

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رجب رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة فى جميع المدن المصرية اليوم الخميس 3 يونيو 2021، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.

مواعيد الصلاة اليوم حيث يزداد موعد المغرب دقيقة يومياً:

المدينة

التاريخ

فجر

شروق

ظهر

عصر

مغرب

عشاء

القـاهـرة

2021-06-03

3:10 ص

4:54 ص

11:53 ص

3:29 م

6:53 م

8:25 م

الأسكندرية

2021-06-03

3:10 ص

4:56 ص

11:58 ص

3:37 م

7:1 م

8:34 م

طنطــا

2021-06-03

3:8 ص

4:53 ص

11:54 ص

3:32 م

6:55 م

8:29 م

المنصورة

2021-06-03

3:5 ص

4:51 ص

11:53 ص

3:31 م

6:54 م

8:28 م

الزقـازيق

2021-06-03

3:7 ص

4:52 ص

11:52 ص

3:29 م

6:53 م

8:26 م

أسيــوط

2021-06-03

3:21 ص

5:1 ص

11:53 ص

3:22 م

6:46 م

8:14 م

سـوهاج

2021-06-03

3:22 ص

5:0 ص

11:51 ص

3:19 م

6:43 م

8:10 م

بنى سويف

2021-06-03

3:14 ص

4:57 ص

11:54 ص

3:28 م

6:51 م

8:22 م

المنـيـا

2021-06-03

3:20 ص

5:0 ص

11:55 ص

3:26 م

6:50 م

8:19 م

قـــنا

2021-06-03

3:19 ص

4:57 ص

11:47 ص

3:14 م

6:38 م

8:5 م

أســوان

2021-06-03

3:26 ص

5:0 ص

11:46 ص

3:7 م

6:33 م

7:57 م

مطـروح

2021-06-03

3:20 ص

5:7 ص

12:9 م

3:48 م

7:12 م

8:46 م

الغردقـة

2021-06-03

3:11 ص

4:50 ص

11:43 ص

3:12 م

6:36 م

8:4 م

الخارجـة

2021-06-03

3:31 ص

5:8 ص

11:57 ص

3:21 م

6:46 م

8:12 م

الإسماعيلية

2021-06-03

3:3 ص

4:49 ص

11:49 ص

3:27 م

6:50 م

8:23 م

دميـاط

2021-06-03

3:2 ص

4:48 ص

11:51 ص

3:30 م

6:54 م

8:28 م

السـلوم

2021-06-03

3:28 ص

5:15 ص

12:17 م

3:57 م

7:20 م

8:55 م

نويـبع

2021-06-03

3:0 ص

4:42 ص

11:40 ص

3:13 م

6:37 م

8:7 م

حلايــب

2021-06-03

3:16 ص

4:49 ص

11:32 ص

2:47 م

6:14 م

7:37 م

شرم الشيخ

2021-06-03

3:6 ص

4:47 ص

11:41 ص

3:12 م

6:35 م

8:4 م

الفـيــوم

2021-06-03

3:15 ص

4:57 ص

11:55 ص

3:29 م

6:53 م

8:23 م

6أكتـوبر

2021-06-03

3:12 ص

4:56 ص

11:54 ص

3:30 م

6:53 م

8:25 م

كفر الشيخ

2021-06-03

3:7 ص

4:53 ص

11:54 ص

3:33 م

6:56 م

8:29 م

الحامول

2021-06-03

3:5 ص

4:51 ص

11:53 ص

3:32 م

6:55 م

8:29 م

بلطيم

2021-06-03

3:5 ص

4:52 ص

11:54 ص

3:33 م

6:56 م

8:30 م

طابا

2021-06-03

3:0 ص

4:43 ص

11:40 ص

3:15 م

6:38 م

8:9 م

راس سدر

2021-06-03

3:6 ص

4:49 ص

11:47 ص

3:22 م

6:45 م

8:17 م

الطـــور

2021-06-03

3:8 ص

4:49 ص

11:44 ص

3:15 م

6:39 م

8:8 م

دهب

2021-06-03

3:3 ص

4:45 ص

11:40 ص

3:12 م

6:36 م

8:5 م

ابوزنيمة

2021-06-03

3:7 ص

4:49 ص

11:46 ص

3:19 م

6:43 م

8:13 م

راس غارب

2021-06-03

3:8 ص

4:49 ص

11:45 ص

3:17 م

6:40 م

8:9 م

القصير

2021-06-03

3:13 ص

4:51 ص

11:41 ص

3:7 م

6:31 م

7:57 م

برنيس

2021-06-03

3:16 ص

4:51 ص

11:36 ص

2:56 م

6:22 م

7:45 م

سفاجة

2021-06-03

3:12 ص

4:51 ص

11:42 ص

3:10 م

6:34 م

8:1 م

مرسى علم

2021-06-03

3:14 ص

4:50 ص

11:38 ص

3:2 م

6:27 م

7:52 م

شلاتين

2021-06-03

3:18 ص

4:51 ص

11:36 ص

2:54 م

6:20 م

7:43 م

سيدى برانى

2021-06-03

3:24 ص

5:11 ص

12:14 م

3:54 م

7:17 م

8:52 م

الضبعة

2021-06-03

3:17 ص

5:3 ص

12:4 م

3:43 م

7:6 م

8:39 م

العلمين

2021-06-03

3:16 ص

5:1 ص

12:2 م

3:40 م

7:3 م

8:36 م

واحة سيوة

2021-06-03

3:36 ص

5:19 ص

12:16 م

3:50 م

7:13 م

8:44 م

موط (الداخلة )

2021-06-03

3:37 ص

5:13 ص

12:2 م

3:27 م

6:51 م

8:17 م

الفرافرة

2021-06-03

3:35 ص

5:14 ص

12:6 م

3:35 م

6:59 م

8:26 م

البويطى

2021-06-03

3:26 ص

5:7 ص

12:2 م

3:34 م

6:57 م

8:27 م

باريس

2021-06-03

3:34 ص

5:9 ص

11:56 ص

3:18 م

6:43 م

8:7 م

المحلة الكبرى

2021-06-03

3:7 ص

4:53 ص

11:54 ص

3:32 م

6:55 م

8:29 م

الحمام

2021-06-03

3:8 ص

4:53 ص

11:54 ص

3:32 م

6:55 م

8:28 م

نجع حمادى

2021-06-03

3:21 ص

4:59 ص

11:49 ص

3:15 م

6:39 م

8:6 م

بورسعيـد

2021-06-03

3:0 ص

4:47 ص

11:49 ص

3:28 م

6:51 م

8:25 م

السـويس

2021-06-03

3:5 ص

4:49 ص

11:48 ص

3:24 م

6:47 م

8:19 م

العريـش

2021-06-03

2:55 ص

4:41 ص

11:43 ص

3:22 م

6:45 م

8:19 م

الطـــور

2021-06-03

3:8 ص

4:49 ص

11:44 ص

3:15 م

6:39 م

8:8 م

دمنـهـور

2021-06-03

3:9 ص

4:55 ص

11:56 ص

3:35 م

6:58 م

8:32 م

ادفو

2021-06-03

3:22 ص

4:59 ص

11:47 ص

3:10 م

6:35 م

8:1 م

اسنا

2021-06-03

3:22 ص

4:59 ص

11:48 ص

3:12 م

6:37 م

8:3 م

الأقصر

2021-06-03

3:21 ص

4:58 ص

11:48 ص

3:13 م

6:38 م

8:4 م

القاهرة الجديدة

2021-06-03

3:9 ص

4:53 ص

11:53 ص

3:29 م

6:52 م

8:24 م

توشكى

2021-06-03

3:35 ص

5:9 ص

11:53 ص

3:9 م

6:36 م

7:59 م

الدلنجات

2021-06-03

3:9 ص

4:55 ص

11:56 ص

3:34 م

6:57 م

8:31 م

كاترين

2021-06-03

3:8 ص

4:49 ص

11:43 ص

3:15 م

6:38 م

8:8 م

السادات

2021-06-03

3:11 ص

4:56 ص

11:56 ص

3:33 م

6:57 م

8:29 م

الصالحية الجديدة

2021-06-03

3:5 ص

4:51 ص

11:51 ص

3:29 م

6:52 م

8:25 م

العاشر من رمضان

2021-06-03

3:6 ص

4:51 ص

11:51 ص

3:27 م

6:51 م

8:23 م

العاصمة الادارية الجديدة

2021-06-03

3:9 ص

4:53 ص

11:52 ص

3:28 م

6:51 م

8:23 م

العبور

2021-06-03

3:8 ص

4:52 ص

11:52 ص

3:29 م

6:52 م

8:25 م

الفشن الجديدة

2021-06-03

3:16 ص

4:58 ص

11:55 ص

3:28 م

6:51 م

8:22 م

المنصورة الجديدة

2021-06-03

3:5 ص

4:52 ص

11:55 ص

3:34 م

6:58 م

8:32 م

النوبارية الجديدة

2021-06-03

3:5 ص

4:50 ص

11:51 ص

3:28 م

6:52 م

8:25 م

بدر

2021-06-03

3:16 ص

5:0 ص

12:0 م

3:36 م

7:0 م

8:32 م

بنى مزار الجديدة

2021-06-03

3:10 ص

4:52 ص

11:48 ص

3:20 م

6:44 م

8:14 م

بورسعيد الجديدة سلام

2021-06-03

2:58 ص

4:45 ص

11:46 ص

3:25 م

6:48 م

8:22 م

بئر العبد الجديدة

2021-06-03

3:4 ص

4:50 ص

11:52 ص

3:30 م

6:54 م

8:27 م

توشكى الجديدة

2021-06-03

3:36 ص

5:9 ص

11:53 ص

3:10 م

6:37 م

8:1 م

حدائق العاصمة

2021-06-03

3:4 ص

4:49 ص

11:48 ص

3:25 م

6:48 م

8:20 م

رشيد الجديدة

2021-06-03

2:52 ص

4:39 ص

11:41 ص

3:21 م

6:44 م

8:18 م

رفح الجديدة

2021-06-03

3:7 ص

4:53 ص

11:55 ص

3:34 م

6:57 م

8:31 م

سفنكس الجديدة

2021-06-03

3:8 ص

4:52 ص

11:52 ص

3:28 م

6:51 م

8:23 م

شرق العوينات

2021-06-03

3:30 ص

5:3 ص

11:47 ص

3:4 م

6:31 م

7:54 م

غرب النوبارية

2021-06-03

3:3 ص

4:49 ص

11:50 ص

3:27 م

6:51 م

8:24 م

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