شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواقيت الصلاة في مدن مصر اليوم الخميس 3 يونيو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة فى جميع المدن المصرية اليوم الخميس 3 يونيو 2021، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة. مواعيد الصلاة اليوم حيث يزداد موعد المغرب دقيقة يومياً: المدينة التاريخ فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء القـاهـرة 2021-06-03 3:10 ص 4:54 ص 11:53 ص 3:29 م 6:53 م 8:25 م الأسكندرية 2021-06-03 3:10 ص 4:56 ص 11:58 ص 3:37 م 7:1 م 8:34 م طنطــا 2021-06-03 3:8 ص 4:53 ص 11:54 ص 3:32 م 6:55 م 8:29 م المنصورة 2021-06-03 3:5 ص 4:51 ص 11:53 ص 3:31 م 6:54 م 8:28 م الزقـازيق 2021-06-03 3:7 ص 4:52 ص 11:52 ص 3:29 م 6:53 م 8:26 م أسيــوط 2021-06-03 3:21 ص 5:1 ص 11:53 ص 3:22 م 6:46 م 8:14 م سـوهاج 2021-06-03 3:22 ص 5:0 ص 11:51 ص 3:19 م 6:43 م 8:10 م بنى سويف 2021-06-03 3:14 ص 4:57 ص 11:54 ص 3:28 م 6:51 م 8:22 م المنـيـا 2021-06-03 3:20 ص 5:0 ص 11:55 ص 3:26 م 6:50 م 8:19 م قـــنا 2021-06-03 3:19 ص 4:57 ص 11:47 ص 3:14 م 6:38 م 8:5 م أســوان 2021-06-03 3:26 ص 5:0 ص 11:46 ص 3:7 م 6:33 م 7:57 م مطـروح 2021-06-03 3:20 ص 5:7 ص 12:9 م 3:48 م 7:12 م 8:46 م الغردقـة 2021-06-03 3:11 ص 4:50 ص 11:43 ص 3:12 م 6:36 م 8:4 م الخارجـة 2021-06-03 3:31 ص 5:8 ص 11:57 ص 3:21 م 6:46 م 8:12 م الإسماعيلية 2021-06-03 3:3 ص 4:49 ص 11:49 ص 3:27 م 6:50 م 8:23 م دميـاط 2021-06-03 3:2 ص 4:48 ص 11:51 ص 3:30 م 6:54 م 8:28 م السـلوم 2021-06-03 3:28 ص 5:15 ص 12:17 م 3:57 م 7:20 م 8:55 م نويـبع 2021-06-03 3:0 ص 4:42 ص 11:40 ص 3:13 م 6:37 م 8:7 م حلايــب 2021-06-03 3:16 ص 4:49 ص 11:32 ص 2:47 م 6:14 م 7:37 م شرم الشيخ 2021-06-03 3:6 ص 4:47 ص 11:41 ص 3:12 م 6:35 م 8:4 م الفـيــوم 2021-06-03 3:15 ص 4:57 ص 11:55 ص 3:29 م 6:53 م 8:23 م 6أكتـوبر 2021-06-03 3:12 ص 4:56 ص 11:54 ص 3:30 م 6:53 م 8:25 م كفر الشيخ 2021-06-03 3:7 ص 4:53 ص 11:54 ص 3:33 م 6:56 م 8:29 م الحامول 2021-06-03 3:5 ص 4:51 ص 11:53 ص 3:32 م 6:55 م 8:29 م بلطيم 2021-06-03 3:5 ص 4:52 ص 11:54 ص 3:33 م 6:56 م 8:30 م طابا 2021-06-03 3:0 ص 4:43 ص 11:40 ص 3:15 م 6:38 م 8:9 م راس سدر 2021-06-03 3:6 ص 4:49 ص 11:47 ص 3:22 م 6:45 م 8:17 م الطـــور 2021-06-03 3:8 ص 4:49 ص 11:44 ص 3:15 م 6:39 م 8:8 م دهب 2021-06-03 3:3 ص 4:45 ص 11:40 ص 3:12 م 6:36 م 8:5 م ابوزنيمة 2021-06-03 3:7 ص 4:49 ص 11:46 ص 3:19 م 6:43 م 8:13 م راس غارب 2021-06-03 3:8 ص 4:49 ص 11:45 ص 3:17 م 6:40 م 8:9 م القصير 2021-06-03 3:13 ص 4:51 ص 11:41 ص 3:7 م 6:31 م 7:57 م برنيس 2021-06-03 3:16 ص 4:51 ص 11:36 ص 2:56 م 6:22 م 7:45 م سفاجة 2021-06-03 3:12 ص 4:51 ص 11:42 ص 3:10 م 6:34 م 8:1 م مرسى علم 2021-06-03 3:14 ص 4:50 ص 11:38 ص 3:2 م 6:27 م 7:52 م شلاتين 2021-06-03 3:18 ص 4:51 ص 11:36 ص 2:54 م 6:20 م 7:43 م سيدى برانى 2021-06-03 3:24 ص 5:11 ص 12:14 م 3:54 م 7:17 م 8:52 م الضبعة 2021-06-03 3:17 ص 5:3 ص 12:4 م 3:43 م 7:6 م 8:39 م العلمين 2021-06-03 3:16 ص 5:1 ص 12:2 م 3:40 م 7:3 م 8:36 م واحة سيوة 2021-06-03 3:36 ص 5:19 ص 12:16 م 3:50 م 7:13 م 8:44 م موط (الداخلة ) 2021-06-03 3:37 ص 5:13 ص 12:2 م 3:27 م 6:51 م 8:17 م الفرافرة 2021-06-03 3:35 ص 5:14 ص 12:6 م 3:35 م 6:59 م 8:26 م البويطى 2021-06-03 3:26 ص 5:7 ص 12:2 م 3:34 م 6:57 م 8:27 م باريس 2021-06-03 3:34 ص 5:9 ص 11:56 ص 3:18 م 6:43 م 8:7 م المحلة الكبرى 2021-06-03 3:7 ص 4:53 ص 11:54 ص 3:32 م 6:55 م 8:29 م الحمام 2021-06-03 3:8 ص 4:53 ص 11:54 ص 3:32 م 6:55 م 8:28 م نجع حمادى 2021-06-03 3:21 ص 4:59 ص 11:49 ص 3:15 م 6:39 م 8:6 م بورسعيـد 2021-06-03 3:0 ص 4:47 ص 11:49 ص 3:28 م 6:51 م 8:25 م السـويس 2021-06-03 3:5 ص 4:49 ص 11:48 ص 3:24 م 6:47 م 8:19 م العريـش 2021-06-03 2:55 ص 4:41 ص 11:43 ص 3:22 م 6:45 م 8:19 م الطـــور 2021-06-03 3:8 ص 4:49 ص 11:44 ص 3:15 م 6:39 م 8:8 م دمنـهـور 2021-06-03 3:9 ص 4:55 ص 11:56 ص 3:35 م 6:58 م 8:32 م ادفو 2021-06-03 3:22 ص 4:59 ص 11:47 ص 3:10 م 6:35 م 8:1 م اسنا 2021-06-03 3:22 ص 4:59 ص 11:48 ص 3:12 م 6:37 م 8:3 م الأقصر 2021-06-03 3:21 ص 4:58 ص 11:48 ص 3:13 م 6:38 م 8:4 م القاهرة الجديدة 2021-06-03 3:9 ص 4:53 ص 11:53 ص 3:29 م 6:52 م 8:24 م توشكى 2021-06-03 3:35 ص 5:9 ص 11:53 ص 3:9 م 6:36 م 7:59 م الدلنجات 2021-06-03 3:9 ص 4:55 ص 11:56 ص 3:34 م 6:57 م 8:31 م كاترين 2021-06-03 3:8 ص 4:49 ص 11:43 ص 3:15 م 6:38 م 8:8 م السادات 2021-06-03 3:11 ص 4:56 ص 11:56 ص 3:33 م 6:57 م 8:29 م الصالحية الجديدة 2021-06-03 3:5 ص 4:51 ص 11:51 ص 3:29 م 6:52 م 8:25 م العاشر من رمضان 2021-06-03 3:6 ص 4:51 ص 11:51 ص 3:27 م 6:51 م 8:23 م العاصمة الادارية الجديدة 2021-06-03 3:9 ص 4:53 ص 11:52 ص 3:28 م 6:51 م 8:23 م العبور 2021-06-03 3:8 ص 4:52 ص 11:52 ص 3:29 م 6:52 م 8:25 م الفشن الجديدة 2021-06-03 3:16 ص 4:58 ص 11:55 ص 3:28 م 6:51 م 8:22 م المنصورة الجديدة 2021-06-03 3:5 ص 4:52 ص 11:55 ص 3:34 م 6:58 م 8:32 م النوبارية الجديدة 2021-06-03 3:5 ص 4:50 ص 11:51 ص 3:28 م 6:52 م 8:25 م بدر 2021-06-03 3:16 ص 5:0 ص 12:0 م 3:36 م 7:0 م 8:32 م بنى مزار الجديدة 2021-06-03 3:10 ص 4:52 ص 11:48 ص 3:20 م 6:44 م 8:14 م بورسعيد الجديدة سلام 2021-06-03 2:58 ص 4:45 ص 11:46 ص 3:25 م 6:48 م 8:22 م بئر العبد الجديدة 2021-06-03 3:4 ص 4:50 ص 11:52 ص 3:30 م 6:54 م 8:27 م توشكى الجديدة 2021-06-03 3:36 ص 5:9 ص 11:53 ص 3:10 م 6:37 م 8:1 م حدائق العاصمة 2021-06-03 3:4 ص 4:49 ص 11:48 ص 3:25 م 6:48 م 8:20 م رشيد الجديدة 2021-06-03 2:52 ص 4:39 ص 11:41 ص 3:21 م 6:44 م 8:18 م رفح الجديدة 2021-06-03 3:7 ص 4:53 ص 11:55 ص 3:34 م 6:57 م 8:31 م سفنكس الجديدة 2021-06-03 3:8 ص 4:52 ص 11:52 ص 3:28 م 6:51 م 8:23 م شرق العوينات 2021-06-03 3:30 ص 5:3 ص 11:47 ص 3:4 م 6:31 م 7:54 م غرب النوبارية 2021-06-03 3:3 ص 4:49 ص 11:50 ص 3:27 م 6:51 م 8:24 م