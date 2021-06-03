شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواقيت الصلاة في مدن مصر اليوم الخميس 3 يونيو 2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة فى جميع المدن المصرية اليوم الخميس 3 يونيو 2021، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.
مواعيد الصلاة اليوم حيث يزداد موعد المغرب دقيقة يومياً:
|
المدينة
|
التاريخ
|
فجر
|
شروق
|
ظهر
|
عصر
|
مغرب
|
عشاء
|
القـاهـرة
|
2021-06-03
|
3:10 ص
|
4:54 ص
|
11:53 ص
|
3:29 م
|
6:53 م
|
8:25 م
|
الأسكندرية
|
2021-06-03
|
3:10 ص
|
4:56 ص
|
11:58 ص
|
3:37 م
|
7:1 م
|
8:34 م
|
طنطــا
|
2021-06-03
|
3:8 ص
|
4:53 ص
|
11:54 ص
|
3:32 م
|
6:55 م
|
8:29 م
|
المنصورة
|
2021-06-03
|
3:5 ص
|
4:51 ص
|
11:53 ص
|
3:31 م
|
6:54 م
|
8:28 م
|
الزقـازيق
|
2021-06-03
|
3:7 ص
|
4:52 ص
|
11:52 ص
|
3:29 م
|
6:53 م
|
8:26 م
|
أسيــوط
|
2021-06-03
|
3:21 ص
|
5:1 ص
|
11:53 ص
|
3:22 م
|
6:46 م
|
8:14 م
|
سـوهاج
|
2021-06-03
|
3:22 ص
|
5:0 ص
|
11:51 ص
|
3:19 م
|
6:43 م
|
8:10 م
|
بنى سويف
|
2021-06-03
|
3:14 ص
|
4:57 ص
|
11:54 ص
|
3:28 م
|
6:51 م
|
8:22 م
|
المنـيـا
|
2021-06-03
|
3:20 ص
|
5:0 ص
|
11:55 ص
|
3:26 م
|
6:50 م
|
8:19 م
|
قـــنا
|
2021-06-03
|
3:19 ص
|
4:57 ص
|
11:47 ص
|
3:14 م
|
6:38 م
|
8:5 م
|
أســوان
|
2021-06-03
|
3:26 ص
|
5:0 ص
|
11:46 ص
|
3:7 م
|
6:33 م
|
7:57 م
|
مطـروح
|
2021-06-03
|
3:20 ص
|
5:7 ص
|
12:9 م
|
3:48 م
|
7:12 م
|
8:46 م
|
الغردقـة
|
2021-06-03
|
3:11 ص
|
4:50 ص
|
11:43 ص
|
3:12 م
|
6:36 م
|
8:4 م
|
الخارجـة
|
2021-06-03
|
3:31 ص
|
5:8 ص
|
11:57 ص
|
3:21 م
|
6:46 م
|
8:12 م
|
الإسماعيلية
|
2021-06-03
|
3:3 ص
|
4:49 ص
|
11:49 ص
|
3:27 م
|
6:50 م
|
8:23 م
|
دميـاط
|
2021-06-03
|
3:2 ص
|
4:48 ص
|
11:51 ص
|
3:30 م
|
6:54 م
|
8:28 م
|
السـلوم
|
2021-06-03
|
3:28 ص
|
5:15 ص
|
12:17 م
|
3:57 م
|
7:20 م
|
8:55 م
|
نويـبع
|
2021-06-03
|
3:0 ص
|
4:42 ص
|
11:40 ص
|
3:13 م
|
6:37 م
|
8:7 م
|
حلايــب
|
2021-06-03
|
3:16 ص
|
4:49 ص
|
11:32 ص
|
2:47 م
|
6:14 م
|
7:37 م
|
شرم الشيخ
|
2021-06-03
|
3:6 ص
|
4:47 ص
|
11:41 ص
|
3:12 م
|
6:35 م
|
8:4 م
|
الفـيــوم
|
2021-06-03
|
3:15 ص
|
4:57 ص
|
11:55 ص
|
3:29 م
|
6:53 م
|
8:23 م
|
6أكتـوبر
|
2021-06-03
|
3:12 ص
|
4:56 ص
|
11:54 ص
|
3:30 م
|
6:53 م
|
8:25 م
|
كفر الشيخ
|
2021-06-03
|
3:7 ص
|
4:53 ص
|
11:54 ص
|
3:33 م
|
6:56 م
|
8:29 م
|
الحامول
|
2021-06-03
|
3:5 ص
|
4:51 ص
|
11:53 ص
|
3:32 م
|
6:55 م
|
8:29 م
|
بلطيم
|
2021-06-03
|
3:5 ص
|
4:52 ص
|
11:54 ص
|
3:33 م
|
6:56 م
|
8:30 م
|
طابا
|
2021-06-03
|
3:0 ص
|
4:43 ص
|
11:40 ص
|
3:15 م
|
6:38 م
|
8:9 م
|
راس سدر
|
2021-06-03
|
3:6 ص
|
4:49 ص
|
11:47 ص
|
3:22 م
|
6:45 م
|
8:17 م
|
الطـــور
|
2021-06-03
|
3:8 ص
|
4:49 ص
|
11:44 ص
|
3:15 م
|
6:39 م
|
8:8 م
|
دهب
|
2021-06-03
|
3:3 ص
|
4:45 ص
|
11:40 ص
|
3:12 م
|
6:36 م
|
8:5 م
|
ابوزنيمة
|
2021-06-03
|
3:7 ص
|
4:49 ص
|
11:46 ص
|
3:19 م
|
6:43 م
|
8:13 م
|
راس غارب
|
2021-06-03
|
3:8 ص
|
4:49 ص
|
11:45 ص
|
3:17 م
|
6:40 م
|
8:9 م
|
القصير
|
2021-06-03
|
3:13 ص
|
4:51 ص
|
11:41 ص
|
3:7 م
|
6:31 م
|
7:57 م
|
برنيس
|
2021-06-03
|
3:16 ص
|
4:51 ص
|
11:36 ص
|
2:56 م
|
6:22 م
|
7:45 م
|
سفاجة
|
2021-06-03
|
3:12 ص
|
4:51 ص
|
11:42 ص
|
3:10 م
|
6:34 م
|
8:1 م
|
مرسى علم
|
2021-06-03
|
3:14 ص
|
4:50 ص
|
11:38 ص
|
3:2 م
|
6:27 م
|
7:52 م
|
شلاتين
|
2021-06-03
|
3:18 ص
|
4:51 ص
|
11:36 ص
|
2:54 م
|
6:20 م
|
7:43 م
|
سيدى برانى
|
2021-06-03
|
3:24 ص
|
5:11 ص
|
12:14 م
|
3:54 م
|
7:17 م
|
8:52 م
|
الضبعة
|
2021-06-03
|
3:17 ص
|
5:3 ص
|
12:4 م
|
3:43 م
|
7:6 م
|
8:39 م
|
العلمين
|
2021-06-03
|
3:16 ص
|
5:1 ص
|
12:2 م
|
3:40 م
|
7:3 م
|
8:36 م
|
واحة سيوة
|
2021-06-03
|
3:36 ص
|
5:19 ص
|
12:16 م
|
3:50 م
|
7:13 م
|
8:44 م
|
موط (الداخلة )
|
2021-06-03
|
3:37 ص
|
5:13 ص
|
12:2 م
|
3:27 م
|
6:51 م
|
8:17 م
|
الفرافرة
|
2021-06-03
|
3:35 ص
|
5:14 ص
|
12:6 م
|
3:35 م
|
6:59 م
|
8:26 م
|
البويطى
|
2021-06-03
|
3:26 ص
|
5:7 ص
|
12:2 م
|
3:34 م
|
6:57 م
|
8:27 م
|
باريس
|
2021-06-03
|
3:34 ص
|
5:9 ص
|
11:56 ص
|
3:18 م
|
6:43 م
|
8:7 م
|
المحلة الكبرى
|
2021-06-03
|
3:7 ص
|
4:53 ص
|
11:54 ص
|
3:32 م
|
6:55 م
|
8:29 م
|
الحمام
|
2021-06-03
|
3:8 ص
|
4:53 ص
|
11:54 ص
|
3:32 م
|
6:55 م
|
8:28 م
|
نجع حمادى
|
2021-06-03
|
3:21 ص
|
4:59 ص
|
11:49 ص
|
3:15 م
|
6:39 م
|
8:6 م
|
بورسعيـد
|
2021-06-03
|
3:0 ص
|
4:47 ص
|
11:49 ص
|
3:28 م
|
6:51 م
|
8:25 م
|
السـويس
|
2021-06-03
|
3:5 ص
|
4:49 ص
|
11:48 ص
|
3:24 م
|
6:47 م
|
8:19 م
|
العريـش
|
2021-06-03
|
2:55 ص
|
4:41 ص
|
11:43 ص
|
3:22 م
|
6:45 م
|
8:19 م
|
الطـــور
|
2021-06-03
|
3:8 ص
|
4:49 ص
|
11:44 ص
|
3:15 م
|
6:39 م
|
8:8 م
|
دمنـهـور
|
2021-06-03
|
3:9 ص
|
4:55 ص
|
11:56 ص
|
3:35 م
|
6:58 م
|
8:32 م
|
ادفو
|
2021-06-03
|
3:22 ص
|
4:59 ص
|
11:47 ص
|
3:10 م
|
6:35 م
|
8:1 م
|
اسنا
|
2021-06-03
|
3:22 ص
|
4:59 ص
|
11:48 ص
|
3:12 م
|
6:37 م
|
8:3 م
|
الأقصر
|
2021-06-03
|
3:21 ص
|
4:58 ص
|
11:48 ص
|
3:13 م
|
6:38 م
|
8:4 م
|
القاهرة الجديدة
|
2021-06-03
|
3:9 ص
|
4:53 ص
|
11:53 ص
|
3:29 م
|
6:52 م
|
8:24 م
|
توشكى
|
2021-06-03
|
3:35 ص
|
5:9 ص
|
11:53 ص
|
3:9 م
|
6:36 م
|
7:59 م
|
الدلنجات
|
2021-06-03
|
3:9 ص
|
4:55 ص
|
11:56 ص
|
3:34 م
|
6:57 م
|
8:31 م
|
كاترين
|
2021-06-03
|
3:8 ص
|
4:49 ص
|
11:43 ص
|
3:15 م
|
6:38 م
|
8:8 م
|
السادات
|
2021-06-03
|
3:11 ص
|
4:56 ص
|
11:56 ص
|
3:33 م
|
6:57 م
|
8:29 م
|
الصالحية الجديدة
|
2021-06-03
|
3:5 ص
|
4:51 ص
|
11:51 ص
|
3:29 م
|
6:52 م
|
8:25 م
|
العاشر من رمضان
|
2021-06-03
|
3:6 ص
|
4:51 ص
|
11:51 ص
|
3:27 م
|
6:51 م
|
8:23 م
|
العاصمة الادارية الجديدة
|
2021-06-03
|
3:9 ص
|
4:53 ص
|
11:52 ص
|
3:28 م
|
6:51 م
|
8:23 م
|
العبور
|
2021-06-03
|
3:8 ص
|
4:52 ص
|
11:52 ص
|
3:29 م
|
6:52 م
|
8:25 م
|
الفشن الجديدة
|
2021-06-03
|
3:16 ص
|
4:58 ص
|
11:55 ص
|
3:28 م
|
6:51 م
|
8:22 م
|
المنصورة الجديدة
|
2021-06-03
|
3:5 ص
|
4:52 ص
|
11:55 ص
|
3:34 م
|
6:58 م
|
8:32 م
|
النوبارية الجديدة
|
2021-06-03
|
3:5 ص
|
4:50 ص
|
11:51 ص
|
3:28 م
|
6:52 م
|
8:25 م
|
بدر
|
2021-06-03
|
3:16 ص
|
5:0 ص
|
12:0 م
|
3:36 م
|
7:0 م
|
8:32 م
|
بنى مزار الجديدة
|
2021-06-03
|
3:10 ص
|
4:52 ص
|
11:48 ص
|
3:20 م
|
6:44 م
|
8:14 م
|
بورسعيد الجديدة سلام
|
2021-06-03
|
2:58 ص
|
4:45 ص
|
11:46 ص
|
3:25 م
|
6:48 م
|
8:22 م
|
بئر العبد الجديدة
|
2021-06-03
|
3:4 ص
|
4:50 ص
|
11:52 ص
|
3:30 م
|
6:54 م
|
8:27 م
|
توشكى الجديدة
|
2021-06-03
|
3:36 ص
|
5:9 ص
|
11:53 ص
|
3:10 م
|
6:37 م
|
8:1 م
|
حدائق العاصمة
|
2021-06-03
|
3:4 ص
|
4:49 ص
|
11:48 ص
|
3:25 م
|
6:48 م
|
8:20 م
|
رشيد الجديدة
|
2021-06-03
|
2:52 ص
|
4:39 ص
|
11:41 ص
|
3:21 م
|
6:44 م
|
8:18 م
|
رفح الجديدة
|
2021-06-03
|
3:7 ص
|
4:53 ص
|
11:55 ص
|
3:34 م
|
6:57 م
|
8:31 م
|
سفنكس الجديدة
|
2021-06-03
|
3:8 ص
|
4:52 ص
|
11:52 ص
|
3:28 م
|
6:51 م
|
8:23 م
|
شرق العوينات
|
2021-06-03
|
3:30 ص
|
5:3 ص
|
11:47 ص
|
3:4 م
|
6:31 م
|
7:54 م
|
غرب النوبارية
|
2021-06-03
|
3:3 ص
|
4:49 ص
|
11:50 ص
|
3:27 م
|
6:51 م
|
8:24 م