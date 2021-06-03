شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو من موقع حادث انقلاب سيارة نقل فوق «ميكروباص» على طريق دمياط المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترصد «المصري اليوم» حالة الغضب الناجمة عن تكرار حوادث النقل في جراء عدم مراعاة سيارات النقل للاشتراطات المرورية على طريق المنصورة دمياط.

وتوفي اليوم شخصًا فيما أصيب 13 آخرين في حادث انقلاب سيارة نقل تحمل خلاطة فوق سيارة ميكروباص على طريق المنصورة دمياط .

جدير بالذكر، أنه تم إدراج «طريق المنصورة- دمياط» ضمن منظومة التطوير ورفع كفاءة الطرق في فبراير الماضي.

ذكرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن طريق «المنصورة- دمياط»، المار بمراكز شربين والزرقا وفارسكور حتى دمياط، مدرج ضمن المنظومة التي تقوم بها وزارة النقل لتطوير ورفع كفاءة الطرق، مؤكدة أنه ووفقا للبيان الذي أصدرته الوزارة، فسيتم التنفيذ عبر مراحل حيث تنتهى المرحلة الأولى من «المنصورة- شربين» بطول 22 كم هذا العام.

وسيتم البدء في المرحلة الثانية من «شربين- الزرقا» بطول 12 كم بخطة العام المالي 2022/2021، على أن يتم البدء في المرحلة الثالثة «الزرقا- فارسكور- دمياط» بطول 28 كم بخطة العام التالي، ليتم الانتهاء من تطوير وازدواج الطريق بالكامل من المنصورة حتى دمياط بطول 62 كم عام 2023.