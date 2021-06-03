شكرا لقرائتكم خبر عن الوادي الجديد تواصل العمل في مشروع توصيل الغاز الطبيعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل محافظة الوادى الجديد تنفيذ أعمال مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى أحياء مدينة الخارجة.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إنه تم الانتهاء من أعمال تركيب محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي بمدينة الخارجة، وذلك تمهيدًا لأعمال ضخ الغاز لأول 7 آلاف عميل من إجمالي 14 ألف عميل مستهدف.

وكانت الشركة المنفذة قد بدأت تنفيذ مشروع إقامة محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي على الطريق الدائري بمدينة الخارجة، ضمن مراحل مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمدينة الخارجة، التي يستفيد منها 14 ألف عميل بتكلفة 150 مليون جنيه، بجانب البدء في أول محطة لتحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعي.