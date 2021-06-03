شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مدينة شبرا الخيمة غدًا الجمعة 8 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية قطع المياه بمدينة شبرا الخيمة غداً الجمعة الموافق 4 / 6 / 2021، لمدة 8 ساعات من العاشرة مساءاً وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت، بسبب قيام شركة مياه القاهرة بتنفيذ أعمال توسعات بمحطة مياه شبرا الخيمة.

وناشد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية مديري المستشفيات الواقعة بنطاق المدينة تدبير احتياجاتها من المياه وعدم استخدامها للمياة بعد الضخ مباشرة نتيجة لزيادة نسبة الكلور.

وأضاف رئيس شركة المياه أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة لحين الإنتهاء من إصلاح العطل.

وقدم «مجاهد» اعتذارا للمواطنين عن قطع المياه معللا السبب بأن ذلك يكون في حالات الأعطال المفاجئه وكسر المواسير والخطوط أو أعمال الصيانة، وطمأن المواطنين من عدم الخوف، من بعض العكارة التي من المحتمل أن تظهر، في المياه عقب ضخها.