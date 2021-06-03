شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنيا توفر لقاح كورونا لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفي عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان تبدأ في توفير لقاح كورونا لأعضاء هيئة التدريس والعاملين لمن لم يسبق لهم التسجيل على موقع الوزارة أو قاموا بالتسجيل ولم يتم الرد عليهم أو تحديد موعد، أو لمن تخلفوا عن الموعد، وذلك بمقار كلياتها اعتباراً من الخامس من يونيو القادم وحتي الثاني عشر من نفس الشهر على مدار سبعة أيام، مشيراً أنه تم تخصيص يوم لكل كلية لتلقي منتسبيها اللقاح وتوفير قاعات يتوفر بها خدمات الانترنت وملحق بها قاعات انتظار يراعي فيها عدم التكدس واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأضاف رئيس الجامعة في تصريحات صحفية، الخميس، أن هذه الخدمة تضاف للخدمات التي يقدمها مركز التطعيم ضد فيروس كورونا بمقر مستشفى الكبد الجامعي؛ الذي أنشأته الجامعة للمساهمة في تطعيم أبنائها من الفرق الطبية العاملة بالمستشفيات الجامعية، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وكذلك للراغبين في السفر للبعثات، أو للحج والعمرة، وأصحاب الأمراض المزمنة، عن طريق تخصيص رقم على تطبيق الواتس آب وهو ٠١٠٢٣٦٣٦٦٨٧ ومن خلاله يقوم الراغب في إرسال صورة بطاقة الرقم القومي ورقم التليفون الخاص به ليتم تسجيله على منظومة وزارة الصحة، وإخطاره بموعد عاجل لتلقي اللقاح.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من الدولة المصرية وخطتها الاستراتيجية الشاملة لمواجهة جائحة كورونا، بما يمكنها من التعامل السريع مع الأزمة على كافة الأصعدة، وخاصة في توفير اللقاحات المختلفة للمواطنين.