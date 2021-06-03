شكرا لقرائتكم خبر عن حريق بأحد توربينات مزرعة طاقة الرياح برأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت احدي مزارع انتاج الكهرباء من طاقة الرياح برأس غارب نشوب حريق بأحد توربينات توليد الرياح، صباح اليوم الخميس، وتم الدفع بسيارات الدفاع المدني والإسعاف لموقع الحادث.

كان اللواء حامد أحمد، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، تلقى إخطارا يفيد بنشوب حريق بأحد توربينات توليد الرياح بمنطقة رأس شقير.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية لموقع الحادث، وتبين أن الحريق بسبب ماس بالمولد الخاص بالمروحة، تمت السيطرة على الحريق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.