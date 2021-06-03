شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار لليوم الثالث.. سعر السمك والجمبرى فى مصر الخميس 3 يونيو 2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد سوق السمك في مصر اليوم الخميس 3 يونيو 2021، ثبات واستقرار في الأسعار لليوم الثالث على التوالى، خاصة الأنواع الشعبية مثل البلطى والقراميط، على الرغم من توافر كميات كبيرة من جميع أنواع الاسماك في الأسواق المحلية بمصر، خاصة البلطى والبورى باعتبارهما الاكثر تداولاً، فيما يتراوح سعر السمك بين المحافظات.
وتختلف الأسعار أحيانا في بعض المناطق، وخاصة البعيدة عن السواحل، نظرًا لتكلفة النقل من أسواق الجملة، ولتحقيق بعض محلات التجزئة هامش ربح ويتراوح ما بين 5 إلى 10 جنيهات.
وذكرت شعبة تجار الاسماك في الغرفة التجارية بالاسكندرية، أن إجمالي ما تم إنتاجه من الأسماك في مصر بلغ حوالى 2 مليون طن منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي و400 ألف طن من المصايد الطبيعية مثلة في البحيرات والبحر الأبيض والأحمر والنيل، بنسبة اكتفاء ذاتي 85 %، وأن إجمالي ما تم تصديره من الأسماك خلال عام 2019 حوالي 35 ألف طن، وإجمالي ما تم استيراده خلال عام 2019 حوالي 325 ألف طن.
وأوضحت أن قطاع السمك تأثر بنسبة كبيرة جداً بالإجراءات الاقتصادية المصاحبة لفيروس كورونا المستجد المعروف عالميا بـ«كوفيد 19»، وذلك مقارنة بالقطاعات الغذائية الأخرى، مشيرا إلى أن القطاع تأثر بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% بسبب الجائحة العالمية، وما صاحبها من إجراءات تتعلق بالأوضاع الاقتصادية للبلاد.
وتنشر «المصرى اليوم» سعر السمك والجمبرى اليوم:
الأسعار
|
نوع الأسماك
|
السعر المتداول
|
أقل سعر
|
أعلى سعر
|
التاريخ
|
بلطى 1 ) 1-3 سمكه / كجم)
|
23
|
22
|
24
|
2021-06-01
|
بلطى 2(4-5 سمكات / كجم)
|
20
|
19
|
21
|
2021-06-01
|
بلطى اسوانى
|
27
|
17
|
37
|
2021-06-01
|
فيليه بلطى مجمد
|
70
|
30
|
110
|
2021-06-01
|
قشر البياض
|
100
|
90
|
110
|
2021-06-01
|
قشر بياض بلدى1 (≥ 1كجم)
|
100
|
90
|
110
|
2021-06-01
|
قشر بياض 3 (خليجى-بحيرة ناصر – مزارع)
|
35
|
30
|
40
|
2021-06-01
|
قراميط
|
15
|
10
|
20
|
2021-06-01
|
ثعبان السمك
|
140
|
50
|
230
|
2021-06-01
|
المكرونة سويسى
|
65
|
60
|
70
|
2021-06-01
|
المكرونة مجمد
|
25
|
20
|
30
|
2021-06-01
|
موسى
|
110
|
90
|
130
|
2021-06-01
|
السبيط
|
140
|
110
|
170
|
2021-06-01
|
قرش
|
35
|
30
|
40
|
2021-06-01
|
كابوريا
|
75
|
30
|
120
|
2021-06-01
|
مرجان 1 ≤100 جم
|
30
|
28
|
32
|
2021-06-01
|
مرجان 2˃ 100 جم
|
25
|
23
|
27
|
2021-06-01
|
مرجان مجمد
|
22
|
19
|
25
|
2021-06-01
|
البربونى ≤ 1 30سمكه /كجم
|
45
|
42
|
48
|
2021-06-01
|
البربونى 2 ˃30 سمكه / كجم
|
35
|
32
|
38
|
2021-06-01
|
بربونى مجمد
|
27.5
|
25
|
30
|
2021-06-01
|
دنيس
|
100
|
90
|
110
|
2021-06-01
|
جمبرى سويسى جامبو
|
425
|
400
|
450
|
2021-06-01
|
جمبرى سويسى 1
|
340
|
300
|
380
|
2021-06-01
|
جمبرى سويسى 2
|
235
|
200
|
270
|
2021-06-01
|
جمبري 2 مجمد
|
125
|
85
|
165
|
2021-06-01
|
جمبرى سويسى 3
|
135
|
90
|
180
|
2021-06-01
|
بورى 1 (≥ 500 جرام)
|
45
|
42
|
48
|
2021-06-01
|
بورى 2 (3-4 سمكات /كجم)
|
35
|
32
|
38
|
2021-06-01
|
مازليا- كشر
|
35
|
30
|
40
|
2021-06-01