شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينتقل كورونا من الأطعمة أو عبوات المواد الغذائية؟ .. «الصحة» تُجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ردت وزارة الصحة عن مدى انتقال فيروس كورونا المستجد للأشخاص من خلال الأطعمة أو عبوات المواد الغذائية.

وقالت الوزارة في منشور جديد لها عبر حسابها على «فيس بوك»، الخميس، إنه «من المستبعد جداً أن تحدث عدوى كورونا من الأطعمة أو عبوات المواد الغذائية لأنه مرض تنفسي وطريق الانتقال الأساسي يكون من خلال الاتصال المباشر أو غير المباشر مع قطرات الجهاز التنفسي الناتجة عندما يسعل أو يعطس شخص مصاب».

كانت وزارة الصحة المصرية أعلنت توفير خدمات تلقي لقاح فيروس كورونا بالمنازل للمواطنين الذين يعانون من أمراض تعوق حركتهم، وقالت «الصحة»: «إنه سيتم استقبال طلبات المواطنين لتلقي اللقاح بالمنازل على 15335».

وكان إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 264557 من ضمنهم 193491 حالة تم شفاؤها، و15178 حالة وفاة.