شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة ترفع المخلفات من الأراضى الفضاء بمنطقة باب زويلة لبدء تطويرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ورئيس اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية بدء رفع المخلفات والأتربة من الأراضي الفضاء بالقاهرة التاريخية بمنطقة باب زويلة، تمهيدًا لبدء أعمال التصميم والتنفيذ لأعمال التطوير تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة.



جانب من الحملة

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد أن هدف دخول الدولة للمنطقة هو تطويرها وإعادتها لسياقها التاريخى، خاصة وأن منطقة القاهرة التاريخية تمثل جزء هام من تاريخ مصر الممتد، ولكونها محط أنظار العالم كانت تعليمات القيادة السياسية بسرعة إنقاذ هذه المنطقة وإعادة إحياء آثارها وتخليصها من العشوائية، مشيرًا إلى أن جميع أجهزة الدولة تعمل على سرعة تنفيذ هذا المشروع وبدء الخطوات والإجراءات التنفيذية على أرض الواقع.



جانب من حملة رفع المخلفات

وأكد محافظ القاهرة، أن الرؤية العامة للمشروع تقوم على حفظ وتحسين النشاط الاجتماعي والاقتصادي للنسيج العمراني، وتكوين مقصد سياحي تاريخي جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها .