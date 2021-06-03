شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يحدد قواعد تقدير أتعاب ومصروفات خبراء المحاكم الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار الخاص بقواعد تقدير أتعاب ومصروفات خبراء المحاكم الاقتصادية الذين يتم الاستعانة بهم سواء أمام المحكمة أو هيئة التحضير.

وتضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية والذي يحمل رقم 3067 لسنة 2021، أن تقدر أتعاب خبراء الجدول الخاص بالمحاكم الاقتصادية بالنسبة لدعاوى معلومة القيمة التي لا تجاوز قيمتها 10 ملايين يكون الحد الأدنى ألفي جنيه والحد الأقصى 10 آلاف جنيه.

وبالنسبة لدعاوى مجهولة القيمة ومعلومة القيمة التي تجاوز قيمتها 10 ملايين يكون الحد الأدنى 10 ألاف جنيه والحد الأقصى 40 آلاف جنيه.

يكون الحد الأدنى ألفي جنيه والحد الأقصى 6 آلاف جنيه إذا كان الندب من هيئة التحضير أو إدارة الإفلاس أو قضاة دائرة الإفلاس، أو الأوامر أو التنفيذ أو المستعجل أو إبداء الرأي الفني شفاهة.



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