شكرا لقرائتكم خبر عن فى الذكرى الأولى لوفاته.. زوجة رجائى الميرغنى تستعيد ذكريات نضاله الوطنى والصحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة الكاتب الكبير رجائي الميرغني، والذي توفي في مثل هذا اليوم من العام الماضي 3 يونيو، إثر أزمة صحية ، عن عمر ناهز 72 عاماً، والذي توفي بعد مسيرة عطاء متواصل لوطنه ومهنته لعقود طويلة.

وتزوج الراحل من الكاتبة الصحفية خيرية شعلان، التي تعبر بشكل دائم عن حبها وافتقادها بعد وفاته وترسل له رسائل تحت عنوان" صباح الخير يا رجائي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك"، ومن ضمنها :" في كل صباح يطلُ علٓي وجهك كعصفورً أتعبه إنتظاري ويؤلمه غيابك ليتني عش طائر أحيا على أطراف قلبك حتي اللقاء"، وفي رسالة أخري كتبت :" وحشتني ..يا أغلي من حياتي".



رجائي الميرغني وزوجته

وأحييت ذكري وفاته الأولي عبر حسابها برسالة مطولة تلخص بها تاريخه النضالي، قائلة :" هذه بعض من نفحات الميرغني عشتها معه وأرسلها له اليوم تحية حب وتقدير منا تؤنسه في عالمه الفسيح الذى رحل إليه في مثل هذا اليوم العام الماضي، ولتظل بصماته وقيمه وتاريخه شاهدا على رجل عاش بيننا وترك لنا الكثير".

بدأ الميرغني حياته الصحفية محررًا بقسم الأخبار بوكالة أنباء الشرق الأوسط عام 1970، وتنقل بين مختلف إدارات التحرير، وتخصص في الشؤون الفلسطينية والعربية، وعمل نائبا لرئيس التحرير بوكالة أنباء الشرق الأوسط اعتبارًا من 2007، والمسؤول عن شبكة المراسلين بالوكالة.



رجائي الميرغني

وشغل رجائى الميرغنى العديد من المناصب الصحفية والحزبية، حيث شغل منصب وكيل نقابة الصحفيين، فضلا عن توليه منصب المنسق العام للإتلاف الوطنى لحرية الإعلام.

و شارك الميرغني في حرب أكتوبر 1973 أثناء فترة تجنيده / 1972 – 1975 / ، وقاتل ضمن صفوف اللواء 16 مشاة معركة "المزرعة الصينية" بالدفرسوار، والتي تكبّد فيها العدو خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وأصيب بشظية مدفعية خلال المعركة.

والميرغني من مواليد المنيا عام 1948، وشغل عضوية مجلس نقابة الصحفيين لمدة 8 سنوات بدءا من عام 1995 وحتى عام 2003، كما شغل منصب وكيل أول مجلس النقابة خلال الدورة من عام 1999 وحتى 2003.