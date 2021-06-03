شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف طريق الكوم الأحمر بتكلفة 26 مليون جنيه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال رصف وتطوير طريق الكوم الأحمر البالغ طوله 5 كم وبتكلفة حوالى 26 مليون جنيه وذلك بداية من مستشفى أوسيم وحتى طريق ترعة الزمر في إطار خطة المحافظة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فى المراكز والمدن.



جانب من الجولة

وأكد راشد خلال الجولة، أنه تم توسعة الطريق ليصل عرضه إلى حوالي 15 مترا في الاتجاهين مما سيساهم بشكل كبير في تقليص الازدحام المروري من خلال ربط الحركة المرورية القادمة من وسط المدينة متجها لمحور الضبعة وذلك تيسيرآ علي المواطنين في سرعة التنقل.

ووجه راشد بضرورة دراسة مدي إمكانية إنشاء جزيرة وسطي للطريق لتنظيم الحركة المرورية في الإتجاهين حفاظا على السلامة العامة لقائدي المركبات والمواطنين، ورفع كفاءة أعمدة الإنارة ومستوي النظافة بالطريق مشيرا إلى أنه سيتم تدعيم مركز ومدينة أوسيم بنحو 50 عاملا للإرتقاء بمنظومة النظافة.



جانب من جولة المحافظ

وخلال تفقده أعمال تبطين ترعتي الزمر وأوسيم، ثمن محافظ الجيزة جهود الدولة في تنفيذ المشروع القومي لما يمثله من تطوير حقيقي للقنوات والترع بما يضمن وصول المياه للمزارعين دون عوائق وتحقيق عدالة التوزيع بين الأراضي الزراعية إلي جانب المساهمة بطريقه مباشرة في تحسين البيئة داخل القري والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة، إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة وفرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم.