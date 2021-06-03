شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: خطوة مستحدثة للحفاظ على أمان الدواء المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت هيئة الدواء بالتفتيش على إحدى شركات المستحضرات الصيدلية والحيوية والذى استمر لمدة 3 أيام، وذلك بغرض التأكيد على مدى التزام الشركات باتباع وتنفيذ أسس ومعايير الممارسة الجيدة لليقظة الدوائية.

وأكدت هيئة الدواء، أن ذلك الإجراء يعد خطوة مستحدثة، تسعى من خلالها الهيئة إلى ضمان المتابعة المستمرة، وتقديم الدعم الفنى اللازم لجميع الشركات، حيث ساهمت هذة الخطوة في إتاحة الفرصة لتوضيح أوجه التحسن فى التطبيق الفعلى لليقظة الدوائية للمستحضرات الصيدلية، والتفاعل المباشر بين الهيئة والشركة صاحبة المستحضرات، والتعرف والتغلب على المشاكل التى قد تواجها الشركات فى تطبيق أنشطة اليقظة الدوائية بمختلف نواحيها.

وشددت الهيئة، على المضى قدما فى هذا الدور الرقابى، وتقديم كافة أشكال الدعم المطلوب للشركات، بهدف الوصول للتطبيق الأمثل والمتابعة المستمرة الخاصة بسلامة الدواء التى يستحقها المريض المصرى، وتعميق أواصر التعاون مع شركاء الصناعة، وذلك بهدف النهوض بمنظومة صناعة الدواء فى مصر.