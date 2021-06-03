شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تجهز 42 محلا لورش تم إزالتها بمسار محور الفردوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، السوق الجديدة والذى تم إنشاؤه بالمنطقة الصناعية بجوار مسجد أبو المكارم الزغل بمدينة نصر وهو عبارة عن 42 محل لتكون بديلاً عن المحلات المتعارضة مع كوبرى محور الفردوس، وذلك بحضور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية ورئيس حى غرب مدينة نصر .



محافظ القاهرة

وانطلق التشغيل التجريبى، للمرحلة الأولى فى محور الفردوس الحر، الواقع بنطاق محافظة القاهرة، والذى يهدف إلى الربط بين منطقة وسط القاهرة، والمحاور الرئيسية الطولية "صلاح سالم – الأتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوى"، والطريق الدائرى، والقاهرة الجديدة، وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كما يساهم المحور فى تقليل الكثافات المرورية على الطرق القائمة، بمناطق مصر الجديدة، وغرب مدينة نصر، وكوبرى 6 أكتوبر.



جولة محافظ القاهرة

ويساهم المحور فى اختصار مسافات وزمن الرحلات المتبادلة وتقليل استهلاك الوقود وخفض نسبة التلوث، وتبدأ المرحلة الأولى من ميدان تاكى بشارع الفردوس، حتى امتداد محور المشير طنطاوى، وتشمل أعمال مسار المحور، والأعمال الصناعية بطول 4,6 كم بعرض من 3 : 4 حارات مرورية.

وتم تطوير 4 كم طرق محيطة بإجمالى أطوال 8,6 كم، وتشمل الأعمال الصناعية بمحور الفردوس الحر، 3 كبارى علوية جديدة متعددة الاتجاهات، وتأهيل كوبرى الفردوس القائم بشارع صلاح سالم، كما تم إنشاء أسوار على واجهات المقابر والمنشآت الحكومية على جانبى مسار المحور، تماثل التراث المعمارى والحضارى للمنطقة، وتنفيذ أعمال صرف مياه المطر، وإنارة الكبارى والطرق بمسار المحور.