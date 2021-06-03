شكرا لقرائتكم خبر عن اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج 5 أمتار.. تعرف على خريطة الطقس حتى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس 3 يونيو 2021 إلى الثلاثاء 8 يونيو 2021، حيث يشهد انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة جنوب الصعيد ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية :
- يوم الخميس 3 يونيو:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء و جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوب غرب البلاد.
اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60:70 كم فى الساعة وارتفاع الموج 3: 5 متر
- يوم الجمعة 4 يونيو:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء و جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوب غرب البلاد.
اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60:70 كم فى الساعة وارتفاع الموج 3: 5 متر
- يوم السبت 5 يونيو:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء و جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوب غرب البلاد.
اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60:70 كم فى الساعة وارتفاع الموج 3: 5 متر
- يوم الأحد 6 يونيو:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.
- يوم الإثنين 7 يونيو:
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء و جنوب البلاد.
- يوم الثلاثاء 8 يونيو:
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء و جنوب البلاد على فترات متقطعة