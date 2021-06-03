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اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج 5 أمتار.. تعرف على خريطة الطقس حتى الثلاثاء

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس 3 يونيو 2021 إلى الثلاثاء 8 يونيو 2021،  حيث يشهد انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة  جنوب الصعيد ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية : 

 

يوم الخميس 3 يونيو

 

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء و جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوب غرب البلاد.

 

اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60:70 كم فى الساعة وارتفاع الموج 3: 5 متر 

 

يوم الجمعة 4 يونيو

 

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء و جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوب غرب البلاد.

 

اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60:70 كم فى الساعة وارتفاع الموج 3: 5 متر 

 

يوم السبت 5 يونيو

 

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء و جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوب غرب البلاد.

 

اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60:70 كم فى الساعة وارتفاع الموج 3: 5 متر 

 

يوم الأحد 6 يونيو

 

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية  وجنوب سيناء.

 

يوم الإثنين 7 يونيو

 

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء و جنوب البلاد.

 

 

يوم الثلاثاء 8 يونيو

 

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء و جنوب البلاد على فترات متقطعة 

 

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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