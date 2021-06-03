شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تصرف تعويضات سكان عقارات مسار توسعة الطريق الدائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت محافظة القاهرة، صرف تعويضات المواطنين سكان العقارات بمسار توسعة الطريق الدائرى، والتى أقرتها محافظة القاهرة عبر مكاتب البريد، بما يساهم فى التيسير على المواطنين، وتقديم الخدمة لهم بالجودة المطلوبة بالاعتماد على الإمكانيات الهائلة التى يتمتع بها البريد المصرى.

وأشرف اللواء خالد شحاتة رئيس حى مصر القديمة، على إجراءات صرف التعويضات بمكتب البريد، كما ترأس لجنة المعاينات للعقارات والمحال التجارية بمسار توسعة الطريق، لتحديد قيمة التعويضات ومستحقات المواطنين، وذلك بناء على توجيهات اللواء خالد عبد محافظ القاهرة والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية .

وفى السياق، تواصل أجهزة محافظة القاهرة أعمال إزالة العقارات الملاصقة للطريق الدائرى، ضمن خطة توسعة الطريق بعد صرف التعويضات للمتضررين، وتنفذ أجهزة حى البساتين أعمال الإزالات للتوسعة بمنطقة بير أم سلطان تحت إشراف اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين، كما تم إخلاء عدد من المصانع بمسار التوسعة بعد صرف التعويضات.

كان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أكد أن إجمالى التعويضات المالية فى المناطق التى تشهد أعمال توسعة للطريق الدائرى بلغ حتى الآن 250 مليون جنيه تقريبا، موزعة على مناطق وأحياء: "السلام أول، ومصر القديمة، والبساتين، والمرج القديمة، والمرج الجديدة، ودار السلام"، وأن العدد الإجمالى للعقارات التى تم تعويض أصحابها فى هذه الأحياء بلغ 1283 عقارا تقريبا، بالإضافة إلى الأنشطة التجارية بها، وتشمل ورش ومخازن ومحلات وبلغ عددها 1658 تقريبا، إلى جانب الأسر التى تم تعويضها وبلغ عددها الإجمالى 5883 أسرة، فضلا عن التعويضات الأخرى للمصانع، والمخابز، والأراضى الفضاء، والمنشآت الأخرى، التى تم حصرها بكل دقة.

وتبلغ تكلفة أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم، 7.3 مليار جنيه، وتشمل توسيع قطاعات الطريق الدائرى كافة من 4 حارات فى كل اتجاه ليكون 8 حارات فى كل اتجاه فى القطاعات التى تسمح بذلك، وفى القطاعات التى لا تسمح بذلك نتيجة زحف الكتل السكنية على الطريق، مثل قطاع الأوتوستراد/ المنيب، ستتم التوسعة إلى 7 حارات و 7 حارات فى كل اتجاه.