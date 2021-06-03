شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية مباشرة والنتائج تعلن من المديريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تصحيح امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية بشكل مباشر من قبل المديريات التعليمية حسب الموعد الزمنى لانطلاق الاختبارات لكل محافظة، موضحة أن إعلان النتائج يتم من خلال المديريات التعليمية عقب انتهاء أعمال الامتحانات وتصحيح ورصد الدرجات الطلابية.

وأوضحت الوزارة، أن جميع المديريات بدأت امتحانات نهاية العام والبعض الأخر تنطق فيها الاختبارات السبت المقبل 5 يونيو الجارى، لافتة إلى أن اللجان تراعى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان يعقد فى المواد الدراسية الأساسية اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات والعلوم والرياضيات بواقع مادة بشكل يومى حتى لا يتجمع الطلاب داخل المدارس وبين فترات الامتحان، مشيرة إلى الامتحانات مستقرة وتسير بشكل منتظم ولا توجد أى شكاوى كما أنه لم يتم اكتشاف أى مشكلات صحية لأى طالب، كما أن الطالب الذي يتم اكتشاف إصابته بمشكلة صحية سوف يتم تأجيل امتحانه للدور الثانى بالدرجة الفعلية دون أى ضرر.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية يتم اعتمادها من المحافظين بعد انتهاء الامتحانات وأعمال التصحيح ورصد الدرجات، بعد ترتيب الأوائل، لافتة إلى أن مجموع الطالب فى الشهادة الإعدادية 280 درجة، مشددة على أن درجة الطالب التى يحصل عليها فى الفصل الدراسى الثانى فرصته الوحيدة فى تنسيق القبول بالثانوى العام وأيضا مدارس المتفوقين والثانوى الفنى، مشيرة إلى أنه بعد اعتماد النتائج سيتم فتح باب التظلم للطلاب الراغبين فى تقديم تظلمات على نتائجهم.