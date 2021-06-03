شكرا لقرائتكم خبر عن الطيار إيهاب الطحطاوى رئيساً لأكاديمية مصر للطيران للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارًا بتكليف الطيار إيهاب الطحطاوى للعمل رئيسا لأكاديمية مصر للطيران للتدريب بالشركة القابضة لمصر للطيران، خلفا للطيار عبدالهادي الشقنقيري الذي تقدم له الطيار عمروأبوالعينين بالشكر والتقدير على جهوده خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر، أن الطيار إيهاب الطحطاوي قائد طراز ثقيل بقطاع العمليات الجوية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وشغل عدة مناصب بقطاع الطيران المدني، منها مدير عام مركز العمليات المتكامل IOCC، ومديرا عاما لتخطيط الشبكات بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ثم رئيسا لمجلس إدارة شركة إيركايرو، وعضو مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، وحاصل علي العديد من الدورات التدريبية من منظمات الطيران المدني الدولية .