ضبط 130 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مصنع في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مباحث التموين في ضبط كمية كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص في الدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الدقهلية قيام مالك مصنع "بدون ترخيص" - مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بتصنيع المستلزمات الطبية داخل مصنعه الكائن بذات الناحية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، داخل المصنع المشار إليه وعثر بداخله على 44000 قطعة غطاء رأس مخصص للعمليات الجراحية- 14400 قطعة بدلة عمليات مخصص للعمليات الجراحية - 24 توب قماش على شكل بكرة بإجمالى 72000 م تستخدم في التصنيع- 7 ماكينات تصنيع مجهولة المصدر.

وبمواجهة مالك المصنع اعترف بحيازته لتلك المضبوطات بقصد التربح، جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.