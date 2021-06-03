"ضربه بالنار".. مُسن يتخلص من نجله بسبب خلافات عائلية بالزاوية الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح رجال مباحث القاهرة في كشف لغز العثور على جثة شخص مصاب بطلق ناري داخل شقة بمنطقة الزاوية الحمراء.

تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغًا من الأهالي بوجود جثة غارقة بالدماء بدائرة القسم، انتقلت على الفور قوة أمنية لمكان البلاغ وعُثر على جثة شخص في عقده الرابع ويدعى "أحمد.ا"، مُصاب بطلق ناري في الصدر.

وبالفحص تبين أن والد القتيل هو مرتكب الواقعة، وأن خلافات عائلية دفعته لإ"لاق الرصاص عليه للتخلص منه.

وعقب التأكد من صحة المعلومات تم استهداف المتهم والقبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.