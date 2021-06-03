بث مباشر.. البابا تواضروس يدشن 3 مذابح بدير القديس الأنبا توماس بالخطاطبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني وأحبار الكنيسة، اليوم، 3 مذابح في كاتدرائية دير القديس الأنبا توماس السائح بالخطاطبة، إلى جانب أيقونة البانطوكراتور في شرقية كل هيكل وحامل الأيقونات (الأيكونوستاس).

وتم تدشين المذبح الرئيس على اسم القديس الأنبا توماس السائح والمذبح البحري على الشهيد مار بقطر والمذبح القبلي على اسم القديس البطريرك ساويرس الأنطاكي.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم قداس تدشين مذابح وأيقونات كاتدرائية دير القديس الأنبا توماس السائح، بمشاركة عدد من أحبار الكنيسة ومجمع رهبان الدير.