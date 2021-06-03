رئيس جهاز "أكتوبر الجديدة": افتتاح 5 ملاعب رياضية بالمدينة بالتعاون مع مجلس الأمناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بأنه تم افتتاح ٥ ملاعب رياضية بقطاعات (أ- ب - ج- د) بمنطقة الـ 800 فدان، ومنطقة الـ 42 عمارة بابني بيتك 6 بالمدينة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ومسئولي جهاز المدينة ومجلس الأمناء.​

وأشار المهندس محمد عبدالمقصود، إلى أنه تخلل الافتتاح تنظيم احتفالية تضمنت تقديم بعض العروض المهارية في ألعاب الكونغ فو وكرة القدم و الكاراتيه، مشيراً إلى أن افتتاح الملاعب يأتي في إطار التعاون المثمر بين جهاز المدينة ومجلس الأمناء، كما توجه بالشكر والتقدير لكل القائمين على المشروعات.

وأكد المهندس محمد عبدالمقصود، حرص جهاز المدينة على تنفيذ المشروعات الخدمية التي تلبي احتياجات قاطني المدينة، لاسيما بالمناطق الحديثة، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ الملاعب بأعلى معايير الجودة، وفي وقت قياسي لسرعة الاستفادة من المشروعات.

جدير بالذكر أنه حضر الافتتاح، المهندس محمود مراد، معاون رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، والمهندس ماهر الفقي، مدير إدارة التنمية بالجهاز، وعلاء موسي، رئيس لجنة السكان بمجلس الأمناء، وإسلام عبدالوهاب، عضو مجلس الأمناء ورئيس لجنة الشباب والرياضة، وناصر مصطفي، رئيس اتحاد شاغلي قطاع أ بمدينة أكتوبر الجديدة، ومحمد معروف، مسئول الملاعب المفتوحة بمدينة أكتوبر الجديدة، ووليد ناجح، المدير الإدارى للملاعب، وحمدى طه، مدير العلاقات العامة.​