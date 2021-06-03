شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالرياض يبحث ورئيس هيئة الطيران السعودي عودة الحركة الجوية بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السفير أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية في الرياض، برئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الطيران المدني، وكذا العمل على استعادة حركة السفر بين مصر والسعودية لمعدلاتها الطبيعية قبل جائحة كورونا بما ينعكس بالإيجاب على العلاقات الاقتصادية فيما بينهما.

وأثنى السفير المصري خلال اللقاء على التعاون المتنامي بين السلطات المعنية بالطيران المدني في البلدين، مؤكدًا الجاهزية لاستقبال الأعداد الكبيرة المتوقع قدومها من الأشقاء السعوديين إلى بلدهم الثاني مصر خلال فترة الصيف.

