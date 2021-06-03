شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد تسليم 792 وحدة سكنية في دار مصر بالعاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، سيبدأ يوم الثلاثاء 15/6/2021، وحتى يوم الخميس 29/7/2021، في تسليم 792 وحدة سكنية بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، بالمرحلة الثانية للفائزين بها بمنطقة شرق المال والأعمال بمدينة العاشر من رمضان، مضيفاً أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع (العاشر من رمضان) لإنهاء إجراءات البنك ثم التوجه إلى جهاز المدينة بخطاب البنك لمعاينة واستلام الوحدة، فى الموعد المحدد له.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن الوحدات السكنية بالمشروع بمساحات تتراوح من 100م2 : 150 م2 ويتم تسليم كافة الوحدات بالمشروع كاملة التشطيب وكذا أعمال تنسيق الموقع.

وأضاف المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم تسليم العمارات في مواعيد محددة لمنع التزاحم عند إنهاء إجراءات التسليم تجنباً للإصابة بفيروس كورونا، موضحاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 1 ، 2، يوم الثلاثاء 15/6/2021، ووحدات العمارتين 3 ، 4، يوم الأربعاء 16/6/2021، ووحدات العمارتين 5 ، 6، يوم الأحد 20/6/2021، ووحدات العمارتين 7 ، 8، يوم الإثنين 21/6/2021، ووحدات العمارتين 9 ، 10، يوم الثلاثاء 22/6/2021، ووحدات العمارتين 11 ، 12، يوم الأربعاء 23/6/2021.

وأشار المهندس أحمد عمران أحمد، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 13 ، 14، يوم الأحد 27/6/2021، ووحدات العمارتين 15 ، 16، يوم الإثنين 28/6/2021، ووحدات العمارتين 17 ، 18، يوم الثلاثاء 29/6/2021، ووحدات العمارتين 19 ، 20، يوم الأحد 4/7/2021، ووحدات العمارتين 21 ، 22، يوم الإثنين 5/7/2021، ووحدات العمارتين 23 ، 24، يوم الثلاثاء 6/7/2021، ووحدات العمارتين 25 ، 26، يوم الأربعاء 7/7/2021.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارتين 27 ، 28، يوم الأحد 11/7/2021، ووحدات العمارتين 29 ، 30، يوم الإثنين 12/7/2021، ووحدات العمارتين 31 ، 32، يوم الثلاثاء 13/7/2021، ووحدات العمارة 35، يوم الأربعاء 14/7/2021، وتخصيص الأيام من الأحد 25/7/2021 : الخميس 29/7/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.