شكرا لقرائتكم خبر عن «انخفض بهذه القيمة».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 3 يونيو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجل سعر الذهب في مصر في بداية التعاملات، صباح اليوم الخميس، 3 يونيو 2021، تراجعا طفيفا لينخفض من أعلى مستوى حققه خلال الفترات السابقة وذلك بعد هبوط أسعاره عالميا ، وانخفض السعر فى مصر بمقدار مابين جنيه وجنيهان فقط .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح اليوم الخميس، 932 جنيه، والعيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، تراوح مابين 814 جنيها وحتى 816 جنيها، والعيار 18 قيراطًا، 700 جنيه، والجنيه الذهب "8 جرام من عيار 21"، 6528 جنيها .

بينما تراجع سعر الذهب عالميا بشكل ملحوظ فى بداية التعاملات الصباحية ولكنه يشهد تذبذب صعودا وهبوطا حول أعلى مستوى له منذ 5 سنوات والذى حققه منذ أيام قليله، حيث انخفضت العقود الآجلة للذهب خلال دورة الأسيوية صباح اليوم، بنسبة 0.13% ، بينما انخفض فى التعاملات الفورية بمقدار من 3 إلى 4 دولارا، مع ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.04% .

ويرجع تراجع الذهب هذا الصباح بسبب انتظاره بيانات هامة من الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى والتى سيعلن عنها اليوم حول الاقتصاد الأمريكى ومستقبل الفائدة وتوقعات الاقتصاد خلال الفترة القادمة .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الخميس،838.07 جنيه، وكان أمس الاربعاء، 841.87 جنيه ، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,896.24 $، وكانت أمس الاربعاء، 1,907.76 $ .

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب، صباح اليوم الخميس، 3 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 930 إلى 933 عيار 22 853 إلى 855 عيار 21 814 إلى 816 عيار 18 798 إلى 700 عيار 14 543 إلى 544 عيار 12 465 إلى 466 الاونصة 28932 إلى 29003 الجنيه الذهب 6515 إلى 6528 الكيلو 930286 إلى 932571

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، صباح اليوم الخميس، 3 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

اقرأ أيضًا:

عاد للارتفاع.. سعر الذهب في مصر وعالميًا مساء اليوم الأربعاء 2 يونيو 2021

«انخفاض ملحوظ».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 2 يونيو 2021

الأعلى من 5 شهور.. سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 1 يونيو 2021

يتجه للصعود.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الاثنين 31 مايو 2021