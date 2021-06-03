شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظم طلاب الصف الثالث الإعدادي، لليوم الثالث، بلجان مدارس الأقصر بمراكز المحافظة لأداء امتحان مادة الهندسة وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، حيث يبلغ إجمالى عدد الطلاب نحو 18 ألف طالب، موزعين على نحو 146 لجنة فرعية.

ووفقا لمديرية التربية والتعليم بالأقصر فإن الامتحانات تجرى وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا، فيما اتبعت المدارس الاجراءات الاحترازية المشددة أثناء دخول الطلاب للمدارس من حيث قياس درجة الحرارة والزامهم بارتداء الكمامات دون خلعها أثناء فترة انعقاد اللجان الامتحانية.