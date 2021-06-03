شكرا لقرائتكم خبر عن كهنة وراهبات كاثوليك أسيوط يتلقون لقاح كورونا بمقر المطرانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشرف الأنبا كيرلس وليم، مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، على تلقي الآباء الكهنة التابعين للمطرانية والراهبات وموظفي المطرانية للقاح «كورونا»، وتم ذلك بمقر مطرانية أسيوط للأقباط الكاثوليك بالتعاون مع مديرية الصحة بأسيوط.

و حضر عملية تلقي اللقاح الأب توماس وليم، وكيل عام المطرانية، واشترك في تلقي اللقاح عدد من العاملين بمكاتب الخدمات التابعة للمطرانية، فضلًا عن تطعيم عدد من أبناء كنائس مدينة أسيوط، وتأتي استضافة مطرانية الكاثوليك بأسيوط لجولة من جولات تلقي اللقاح، في إطار نشر ثقافة الوعي الصحي، وتحفيز المواطنين على تلقي لقاح للوقاية من وباء «كورونا».

وكانت قاعة السمائيين بالمطرانية قد استقبلت الفريق الطبي التابع لمركز صحة «الوليدية»، الذي قام بعملية التطعيم وفي ختام عملية التطعيم، قدم نيافة الأنبا كيرلس الشكر للسيد الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور أسامة حجازي، مدير الطب الوقائي، وفريق العمل متمنيًا للجيش الأبيض المصري النجاح في القضاء على وباء «كورونا»، والوصول بصحة المصريين إلى الوقاية وتمام العافية بنعمة الله.