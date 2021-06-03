شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم.. درجة الحرارة تصل 41 ورياح مثيرة للأتربة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة في مصر اليوم، عن حالة الطقس أمس، ويكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد، ويستمر اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وتتوقع الأرصاد أن تتراوح درجات الحرارة العظمي المتوقعة خلال طقس Weather اليوم بين 41 درجة في إدفو وأبوسمبل و25 درجة في مطروح.

تنخفض درجات الحرارة اليوم بحسب تقرير أخبار الطقس اليوم في مصر ويكون طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون معتدل على السواحل الشمالية.

ويكون الطقس اليوم حارًا على شمال الصعيد نهارًا، وشديد الحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويتغير الطقس اليوم خلال ساعات الليل ليكون لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ،معتدل على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

ويكون هناك نشاط ارياح على القاهرة الكبري وجنوب البلاد والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وتكون الرياح مثيرة للأتربة والرمال على غرب البلاد.

ويستمر اضطراب الملاحة على البحر الأحمر وخليج السويس خلال طقس اليوم مثل أمس وتكون سرعة الرياح بين 60 و70 كيلو متر، ويزيد ارتفاع الموج ليصل إلى 5 أمتار وأقل ارتفاع 3 أمتار.

حالة الطقس اليوم .. درجة الحرارة تصل 41 ورياح مثيرة للأتربة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس في مصر

تنخفض درجات الحرارة اليوم على جميع أنحاء مصر بحسب تقرير أخبار الطقس وتكون درجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات مصر كما يلي:

درجة الحرارة في القاهرة 32-19

درجة الحرارة في الإسكندرية 26-19

شبين الكوم 31-19

بلطيم 27-20

دمنهور 29–19

طنطا 31-19

دمياط 26-20

الزقازيق 32-20

بورسعيد 27-20

السويس 33-20

الإسماعيلية 32-19

المنصورة 31-20

الغردقة 37-27

شرم الشيخ 37-27

العريش 27-18

المنيا 33-21

قنا 36-23

أسيوط 34-22

الفيوم 32-19

سوهاج 35-23

الأقصر 38-25

أسوان 40-26

بنى سويف 32-20

إدفو 41- 27

أبوسمبل 41-27

الوادي الجديد 38- 23