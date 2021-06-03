محافظ الفيوم يوجه بمراجعة كافة المصاعد بالمنشآت الحكومية والأهلية

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يوجه بمراجعة كافة المصاعد بالمنشآت الحكومية والأهلية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، بمراجعة كافة المصاعد الموجودة بالمنشآت الحكومية والأهلية، للتأكد من سلامتها، حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ أصدر قراراً بتشكيل لجنة فنية برئاسة ممثل مديرية الإسكان والمرافق، وعضوية مندوب عن كل من، إدارة الحماية المدنية، وإدارة السلامة والصحة المهنية، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية للمركز والمدينة، والشئون القانونية بديوان عام المحافظة.
وأضاف، أن اللجنة الفنية المشكلة ستقوم بالمرور على كافة المنشآت الحكومية والأهلية التي يوجد بها مصاعد سواء كانت سكنية أو إدارية، أو خدمية، للتأكد من سلامة المصاعد وصيانتها، ومطابقتها للمواصفات الفنية، بالإضافة الى التأكد من وجود شركة صيانة متخصصة وبرامج صيانة محددة بجداول زمنية طبقاً للكود، وإعداد تقرير بنتائج أعمالها للعرض على المحافظ، لافتاً الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة مع المنشآت المخالفة حفاظاً على سلامة المواطنين.
ويوم 31 مايو الماضى، فوجىء الأهالى بسقوط أسانسير مستشفى خاص بالفيوم بوفد من وزارة الصحة أثناء تفقده حالة مصابى كورونا ومتابعة حالتهم الصحية وقال الدكتور حاتم جمال، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إن أسانسير مستشفى عرفة التخصصى بالفيوم والمخصص لعزل حالات كورونا سقط بداخله 5 من أطباء وزارة الصحة أثناء تفقدهم المستشفى للاطمئنان على حالة المرضى. وأضاف وكيل وزارة الصحة بالفيوم، لـ«المصرى اليوم»، أن الأطباء تم استخراجهم من الأسانسير وتم الاطمئنان على صحة كل منهم.
كان اللواء رمزي المزين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا يفيد سقوط مصعد أسانسيرفي مستشفى تخصصي بالفيوم، بداخله 5 من الأطباء خلال جولتهم التفقدية بالمستشفى لمتابعة سير العمل.
وتبين أن الوفد الخاص من وزارة الصحة وصل إلى الفيوم للمرور على المستشفيات المحجوز فيه مرضى كورونا وأثناء تفقدهم مستشفى تخصصيا سقط بهم بالأسانسير، وتم إجراء الفحوصات الطبية لهم داخل المستشفى المكونة من 6 طوابق وتم تحرير محضر بالواقعة.