شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يوجه بمراجعة كافة المصاعد بالمنشآت الحكومية والأهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، بمراجعة كافة المصاعد الموجودة بالمنشآت الحكومية والأهلية، للتأكد من سلامتها، حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ أصدر قراراً بتشكيل لجنة فنية برئاسة ممثل مديرية الإسكان والمرافق، وعضوية مندوب عن كل من، إدارة الحماية المدنية، وإدارة السلامة والصحة المهنية، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية للمركز والمدينة، والشئون القانونية بديوان عام المحافظة.

وأضاف، أن اللجنة الفنية المشكلة ستقوم بالمرور على كافة المنشآت الحكومية والأهلية التي يوجد بها مصاعد سواء كانت سكنية أو إدارية، أو خدمية، للتأكد من سلامة المصاعد وصيانتها، ومطابقتها للمواصفات الفنية، بالإضافة الى التأكد من وجود شركة صيانة متخصصة وبرامج صيانة محددة بجداول زمنية طبقاً للكود، وإعداد تقرير بنتائج أعمالها للعرض على المحافظ، لافتاً الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة مع المنشآت المخالفة حفاظاً على سلامة المواطنين.

ويوم 31 مايو الماضى، فوجىء الأهالى بسقوط أسانسير مستشفى خاص بالفيوم بوفد من وزارة الصحة أثناء تفقده حالة مصابى كورونا ومتابعة حالتهم الصحية وقال الدكتور حاتم جمال، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إن أسانسير مستشفى عرفة التخصصى بالفيوم والمخصص لعزل حالات كورونا سقط بداخله 5 من أطباء وزارة الصحة أثناء تفقدهم المستشفى للاطمئنان على حالة المرضى. وأضاف وكيل وزارة الصحة بالفيوم، لـ«المصرى اليوم»، أن الأطباء تم استخراجهم من الأسانسير وتم الاطمئنان على صحة كل منهم.

كان اللواء رمزي المزين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا يفيد سقوط مصعد أسانسيرفي مستشفى تخصصي بالفيوم، بداخله 5 من الأطباء خلال جولتهم التفقدية بالمستشفى لمتابعة سير العمل.

وتبين أن الوفد الخاص من وزارة الصحة وصل إلى الفيوم للمرور على المستشفيات المحجوز فيه مرضى كورونا وأثناء تفقدهم مستشفى تخصصيا سقط بهم بالأسانسير، وتم إجراء الفحوصات الطبية لهم داخل المستشفى المكونة من 6 طوابق وتم تحرير محضر بالواقعة.