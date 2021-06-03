شكرا لقرائتكم خبر عن صرف سلع تموينية بـ24.4 مليون جنيه في المنافذ التموينية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين في الأقصر، إنه تم صرف سلع غذائية من المقررات التموينية بقيمة 24.4 مليون جنيه من خلال 479 تاجر تمويني وعدد 169 منفذ مشروع جمعيتي على مستوى المحافظة خلال شهر مايو 2021، بنسبة 98.5 % وذلك باستخدام البطاقات التموينية دون ازدحام على المنافذ التموينية أو معوقات في عملية الصرف.

وأضاف «صلاح» أنه تم توزيع وتسليم عدد 765 بطاقة تموينية ما بين بدل تاف وفاقد وفصل اجتماعي واستخراج جديد.

وأشار وكيل وزارة التموين في الاقصر، إلى أنه تم رصد توفر جميع المواد البترولية «سولار ـ بنزين بأنواعه» من خلال 62 محطة وقود على مستوى المحافظة دون أي معوقات أو مشكلات.

وأضاف أنه تم توزيع عدد 94 ألف أسطوانة بوتاجاز منزلية بخلاف 12 أسطوانة تجارية خلال شهر مايو الماضى وبالسعر الرسمي المحدد.

وفي إطار الجهود الرقابية والقضايا المحررة للمخابز والأسواق، تم تحرير عدد 1042 محضر ومخالفة تموينية منها عدد 515 مخالفة ضد المخابز «نقص وزن مواصفات غلق وتوقف سجلات، ميزان ,نظافة»، بالاضافة إلى 497 قضية بالأسواق «إعلان أسعار ـ شهادة صحية ـ مجهول المصدر ـ ذبح خارج المجازر» بجانب 30 قضية ضد محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز .

وأوضح أن من أبرز القضايا ضبط سلع مجهولة المصدر، وسلع منتهية الصلاحية، كما تم ضبط عدد 62 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.